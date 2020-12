Alejandro Torralvo, el pastor de Guijo con 'cabras GPS'

Hasta el GPS enloquece en Guijo de Santa Bárbara. Como los sentidos. Un lugar espectacular en el que te envuelve la quietud, el paisaje, la brisa, el olor a chimenea, la libertad, la lluvia, el sol... y los balidos de las 310 cabras del rebaño de Alejandro Torralvo, que ha puesto este dispositivo a sus animales para que no se pierdan en medio del campo. Entre las cabriolas de sus cabritos, el joven pastor de 22 años sale al encuentro para recibir a El Periódico Extremadura.

Torralvo otea sus tierras y reflexiona unos segundos antes de responder al interrogante. Respira hondo. «¿Que cómo nace mi afición? Esto es mi vida. Soy cabrero desde chico. Mi padre y mi tío también lo son, y yo he seguido sus pasos. Este bello oficio viene de muchas generaciones atrás en mi familia. Soy un gran apasionado y amante del ganado porque creo que hace bastante bien, ya que regenera el campo».

Sus ‘cabras GPS’ comen todos los días del año y como su dueño -que igualmente quiere comer todos los días- le toca atenderlas de lunes a domingo prácticamente desde que se levanta hasta que se acuesta. Pero no cambia su estilo de vida por nada. «Yo lo he elegido y me gusta un montón», confiesa.

Con detalle narra cómo son sus quehaceres diarios: «Voy a la finca donde están la mayoría de los animales y normalmente siempre hay que buscar alguna, ya que se sacan por la tarde y se pasan toda la noche engulliendo hierba. Numerosas chivas vienen solas al corral, entonces mi padre las va ordeñando. Otras han tenido crías hace poco y hay que darles más alimentos para que engorden, más ahora, que llegan fechas donde su carne está muy cotizada», puntualiza.

Además, tienen vacas a las que de la misma manera hay que alimentar. Cuando Alejandro termina de comer sale de casa y acude con puntualidad británica a recoger las cabras que tenía al otro lado del pueblo. Mientras se realiza este reportaje, mira el rejoj y dice: «Tenemos una vaca que está en la plaza de toros de la localidad encerrada allí sola, me dirijo a echarle de comer y me la voy a traer para la finca». Enseguida su atención se desvía: «Se ha escapado un toro de la parcela; daré una vuelta a ver si lo localizo».

Con minuciosidad

A su regreso, saca nuevamente a unas cuantas cabras «para que no se líen con las que no han venido a los chiqueros», aclara. Es un trabajo minucioso que realiza con mimo. «Me encanta coger ramos de oliva para dárselos, además de su pienso», explica bajo la atenta mirada de Floriano, su padre.

Tal es su devoción por las reses que no dudó en ponerles dos GPS, que funcionan con pilas, para gestionar mejor sus desplazamientos. El mecanismo es muy efectivo porque no falla: cuándo tienen que ir a darles de comer, cuándo están más próximas a las zonas de corrales, de cierre... Es una tremenda fórmula para hacerles un seguimiento de su día a día. «Los aparatos envían una señal al móvil y nos facilita el trabajo», señala.

Alejandro defiende el repasto, que consiste en dar de comer a las chivas por la noche, una tradición que cada vez se ve menos en España. «Comen en la oscuridad y así por la mañana están tranquilas en el corral. Antes esta acción era un riesgo por culpa de los lobos, pero hace más de 60 o 70 años que no están por aquí», detalla.

Las madrigueras se siguen observando por Guijo, las tiene ubicadas. Contra los lobos lucharon su abuelo y su bisabuelo. Igualmente los perros. «Tuvimos uno mediano, que perdió un ojo pero nunca perdió el miedo y siempre defendió el rebaño». Actualmente el GPS ahorra disgustos. Y que ‘los tiempos cambian que es una barbaridad’, como diría Don Hilarión en su zarzuela.