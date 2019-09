Alertan de los peligros de visitar el dolmen

La Asociación Cultural Raíces de Peraleda, de Peraleda de la Mata, lanzó un mensaje de alerta sobre los peligros de visitar el Dolmen de Guadalperal, a la vez que instaron a las administraciones correspondientes «a que actúen lo antes posible para evitar problemas que puedan surgir entre las personas o la pérdida de este monumento histórico», sentenciaron desde la asociación.

Desde la asociación también pidieron «responsabilidad y respeto» a las personas que se acercan hasta el monumento histórico. «Primero porque muchas personas se meten y saltan por donde les parece, sin información ni control, creando conflictos con los dueños de las fincas privadas y que se ven gravemente perjudicados y segundo, porque el intenso calor de estos días está provocando agotamiento y golpes de calor, ya que hay que andar dos horas hasta llegar al dolmen (y otras dos de vuelta) y muchos no vienen preparados ni capacitados para ello», explicaron.

SIN VIGILANCIA / Otro de los temas que preocupa a Raíces de Peraleda es «la supervivencia del monumento», pues no hay vigilancia in situ «y no se controla lo que las personas hacen cuando visitan el lugar». También se quejan de pequeños desperfectos que se encuentran cada día en la zona y que la gente denuncia, sobre todo de «pequeños menhires tirados encima de la muralla o caídos al suelo, con lo que sin vigilancia nadie puede evitar que puedan producirse más».

Por ello, además de haber mandado ya varias cartas a las administraciones correspondientes, quieren que «la autoridad a la que le corresponda este asunto, se haga cargo de organizar este caos antes de que tengamos que lamentar víctimas humanas, físicas o patrimoniales», aseguraron.

El dolmen se encuentra en el término municipal de El Gordo, pero el acceso se hace por Peraleda de la Mata, «un pueblo demasiado pequeño para poder manejar una situación así de grande», destacaron desde la asociación.

De igual manera, la asociación comunicó que el nivel del pantano «está subiendo rápidamente y mientras en Madrid siguen debatiendo si deberían o no sacarlo, es ya, muy probable, que sea demasiado tarde para el rescate del Dolmen de Guadalperal», subrayaron.

El Dolmen de Guadalperal es, probablemente y según Raíces de Peraleda, «el monumento megalítico más importante de la zona y tiene entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad, según los expertos, fueron los alemanes los que lo excavaron y se llevaron el tesoro del enterramiento y a este paso tendremos que lamentar que no se llevaran también las piedras, porque así, al menos, se habrían conservado», aseveraron desde la asociación.