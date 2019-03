Aprobado el informe jurídico sobre puestos de trabajo

El pleno del Ayuntamiento de Trujillo ha aprobado la Relación Puestos de Trabajo (RPT) municipal después de que se cuente con un informe jurídico que viene a corregir el reparo de la subdelegación del gobierno de Cáceres para evitar posibles incumplimientos de la ley.

De este modo, según el alcalde Alberto Casero, queda corregido y puede aprobarse el acuerdo tomado en la mesa de negociación en 2015, «que justifica que no se produzca una subida homogénea y lineal de todos los trabajadores, si no que se ha valorado las nuevas funciones que algunos hacen y que es por lo que viene motivada la subida salarial». Casero asegura que este acuerdo permite poner en marcha la RPT «ya que cuenta con el consenso sindical y se tienen los parabienes legales». Por su parte, PSOE critica que la RPT haya sido hecha por una empresa y no por personal municipal.