Arroyo no olvida a las víctimas del covid

Cuando la muerte te ha mirado a los ojos, llevas varios meses luchando para que otros la esquiven o tu vida ha cambiado drásticamente por culpa del maldito virus que -no olvidemos- continúa suelto, determinadas actitudes duelen sobremanera. «Bajar la guardia actualmente sería dramático para todos, pero hay quienes merecen especialmente que no nos relajemos frente al coronavirus. Las posibilidades de rebrote son elevadas, y hay que tomar las libertades adquiridas con cautela», cuenta la madrileña Irene Prado que vive y trabaja de ganadera en una finca cercana a la localidad cacereña de Arroyo de la Luz.

¿Cómo vivió el azote de la pandemia? Respira hondo. «Con miedo. No me moví del campo, solo hacía salidas para realizar la compra y lo recuerdo como un momento duro. No quiero que se vuelva a repetir un escenario tan terrible y dar un paso atrás supondría un golpe difícilmente asumible. Ante todo, por aquellos que se han entregado por los demás y ahora se sienten, en cierto modo, muy defraudados. Volver a empezar no es una opción», destaca.

¿Qué lección ha sacado del aislamiento? «El tiempo es algo para saborear, tenemos que disfrutar los instantes con quien de verdad queremos y no gastar energías en anticipar el futuro», indica mientras guarda la cola para poder entrar a la farmacia del pueblo.

La saturación física y mental se magnifica cuando proviene de las irresponsabilidades cometidas por los demás. Las fuerzas decaen si el rival encuentra aliados inesperados e imprudentes. Es la sensación que transmiten los colectivos que están directamente expuestos al covid-19 y sus fatales consecuencias. «Tenemos pánico a coger la enfermedad y no queremos arriesgarnos por unos días.

Las navidades se celebran cada año y por una que no festejemos con nuestros seres queridos, no pasa absolutamente nada», apunta con inquietud Basilia Díaz, vecina del municipio.

Su marido, Luis Luque, pide a la sociedad arroyana que «siga haciendo un esfuerzo de ser responsable y vaya con el máximo cuidado. No olvidemos a los que nos han dejado. No solo tenemos que mirar por nosotros mismos, también debemos acordarnos de los que peor lo están pasando en dichas circunstancias», asevera.

La incertidumbre

José Luis García piensa exactamente de la misma forma. «Ciertos comportamientos son una falta de respeto porque ni mucho menos esto ha terminado. La cosa pinta negra. El aislamiento lo he llevado bien, pero entiendo que numerosos abuelos lo han vivido como una auténtica película de terror.

Estar solos en casa sin poder ver a sus hijos o nietos es una sensación muy difícil». Igual que David Collado: «La carga de estrés ha sido importante, por la incertidumbre que vivíamos o el miedo al contagio. El tema es serio y estas fechas van a ser malas y muy complicadas», indica.

Rosario Martínez confiesa que la pandemia se lleva mal. «La Navidad es muy triste y diferente. Es una montaña rusa de emociones». Rememora los meses del confinamiento. «Aquí en el pueblo hubo muchos fallecidos -no puede evitar emocionarse-. Era todos los días asomarte a el balcón y enterarte de quién se había muerto; y una mañana dos y tres; y por la tarde lo mismo. Se ha pasado bastante mal encerrados en casa sin poder salir solo para adquirir lo imprescindible».

La vida en forma de mascarilla sigue en Arroyo de la Luz. En el balcón del ayuntamiento luce una pancarta con un lazo negro y la frase ‘Siempre en el recuerdo’. La localidad cacereña fue una de las más castigadas por la pandemia en Extremadura. Sufrió muertes, el aislamiento y hoy sigue en la lucha sin perder la esperanza de que la pesadilla del covid-19 acabe.