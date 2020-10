El ayuntamiento aún no ha decidido si habrá o no cabalgata de reyes

El Ayuntamiento de Trujillo aún no tiene claro qué pasará con la celebración de la cabalgata de reyes de las próximas navidades. De hecho, José Antonio Redondo, su alcalde, piensa que todavía es pronto para tomar una decisión al respecto, dada la situación sanitaria actual y que los datos derivados de la misma van variando a lo largo de las semanas.

Así lo confirmó en su última comparecencia pública, en la que hizo referencia a que el desarrollo de la cabalgata es algo que depende del ayuntamiento, por lo que se podría apurar en el tiempo, al no tener que depender de ninguna organización externa. «Esto lo hacemos nosotros y en estos últimos tiempos no se puede pensar a largo plazo. No queremos precipitarnos», comentó.

Lo que sí tiene claro es que no colocará el árbol de luces navideño en el pilar de la plaza Mayor. «No vamos a entrar en competición con Vigo ni con Madrid», sentenció el edil, que ya el año pasado prescindió de este elemento decorativo.

No obstante, el dirigente aclaró que la ciudad sí va a contar con la iluminación tradicional, ubicada en las principales calles, a pesar de que, como repitió en varias ocasiones, faltan varias semanas para llevar a cabo toda esta serie de preparativos.

Finalmente, subrayó que dada la situación excepcional que se vive a causa de la pandemia, no se pueden hacer planes en un periodo de tiempo tan amplio, por lo que tiene previsto esperar para tomar las decisiones pertinentes de cara a las fiestas.