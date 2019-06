El ayuntamiento celebra un pleno de «despedida» antes del cambio

El Ayuntamiento de Trujillo ha celebrado el último pleno de la legislatura que ya roza el final, con el único orden del día de hacer observaciones y alegaciones a las actas de las sesiones correspondientes a varios meses. Un momento que aprovecharon para despedirse los portavoces de cada uno de los partidos políticos representados durante estos últimos cuatro años. El alcalde saliente, Alberto Casero, hizo recuento de los 16 años que ha ocupado un lugar en el salón de plenos, ocho en la oposición y el resto en el gobierno, y que ha calificado como «los mejores de mi vida». También recordó que, precisamente, un 11 de junio de hace dos legislaturas se constituía el nuevo ayuntamiento con él como alcalde. En este tiempo, dijo haber compartido momentos «de dificultad, alegría, tristeza, pasión y en los que la diferencia y desencuentros han sido patente entre nosotros». Y es que de eso se trata la acción del día a día de los partidos políticos en un ayuntamiento, resumió.

Casero, que empezó con 23 años su carrera política en el ayuntamiento y se va con 40, aseguró que este tiempo ha supuesto la oportunidad de conocer de manera «muy intensa» la ciudad, a la mayoría de vecinos y sus problemas. El alcalde en funciones tuvo palabras de agradecimiento para todos los concejales que le han acompañado, «siendo junto conmigo los responsables de que la ciudad haya sufrido una transformación y que sea distinta a la que nos encontramos».

Igualmente, se refirió a la oposición «que es un ejemplo de casi todo», así como a los trabajadores del ayuntamiento. Por otro lado, destacó que su paso por la política municipal ha hecho que sea «una persona mejor, más comprometida y que ha descubierto el servicio a los demás como vocación personal y humana». Finalmente, Casero, que ya ejerce de diputado en el Congreso, dijo haber intentado comunicarse por teléfono y por carta con el alcalde entrante, José Antonio Redondo, «pero no he obtenido respuesta por su parte». No obstante, afirmó estar a disposición del nuevo equipo de gobierno para cualquier cuestión.

OPOSICIÓN/ Por su parte, el portavoz de Ganemos IU-Los Verdes, Joaquín Paredes, recordó sus diez años dedicados a la institución municipal «en los que ha sido un proceso de enseñanza-aprendizaje». Aún así, dijo no querer dar «un adiós definitivo, ya que en política se demuestra que no existe». Igualmente, el portavoz del PSOE, Fernando Acero, pidió perdón por las decisiones que se hayan tomado y que no hayan gustado. Asimismo, reconoció las diferencias políticas con el gobierno y los debates «con más o menos intensidad pero sin llegar a la descalificación ni deterioro personal, por lo que es una satisfacción decir que dentro de la bancada popular tengo amigos».