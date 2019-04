El ayuntamiento mejorará su accesibilidad y hará nuevas salas

El ayuntamiento de Barrado verá mejorada la accesibilidad al edificio en el que se encuentran las dependencias de los servicios sociales de la localidad, en concreto la parte alta del edificio del ayuntamiento. Se instalará un elevador con capacidad para cuatro personas, que permitirá la entrada y la gestión de todas las instancias oportunas a personas con movilidad reducida.

La actuación se llevará a cabo gracias al Plan Activa 2019 de la Diputación de Cáceres, que invertirá unos 50.000 euros, y que sacará a licitación, en pocos días, las obras a realizar en lo que es actualmente la Casa Consistorial que da acceso al ayuntamiento y por otro lado a un edificio adyacente en desuso para dotarlo de varias salas multiusos para uso y disfrute de los vecinos. Las obras deberán finalizar antes de que termine el año, pero aún no ha salido a licitación.

«Desde que entramos en el ayuntamiento, la idea siempre ha sido la de hacer accesible el ayuntamiento para todas las personas y construir varias salas multiusos para celebrar diferentes eventos durante todo el año por parte de las asociaciones de Barrado», señaló el alcalde, Jaime Díaz.

Actualmente se utilizan otras salas propiedad de la cooperativa del municipio «pero hay veces que coinciden los eventos y no se puede atender a toda la demanda que hay», explicó el alcalde.

En las obras del actual ayuntamiento, la planta baja no requiere mejoras en accesibilidad porque no hay barreras «pero para subir a hacer gestiones a los servicios sociales se necesita un elevador, sobre todo para las personas mayores que no están tan ágiles y para aquellas personas con movilidad reducida», subrayó Díaz.

Y en cuanto al edificio adyacente, en lo que se conocía como la casa del médico y que se encuentra justo encima del consultorio médico actual, «se van a realizar dos o tres salas multiusos para las asociaciones de la localidad y que celebren ahí sus eventos». Esto va a suponer «tener un recurso más en Barrado, al servicio de las asociaciones, y mas adelante queremos hacer una especie de exposición permanente sobre la historia del municipio», sentenció Jaime Díaz.

Se pretendía hacer una entrada diáfana para las salas multiusos pero las paredes maestras no lo han permitido y no se llevará a cabo esa idea.