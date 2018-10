El ayuntamiento promociona el arte en el Patio de Cristal

El Patio de Cristal del Ayuntamiento de Coria suma una nueva exposición y, en estos días, acoge una muestra de pinturas del autor cauriense, José Antonio Peña Gordo. Los trabajos pemanecerán expuestos al público durante todo el mes de octubre y podrán visitarse durante la mañana, coincidiendo con la apertura de las oficinas del consistorio. Con esta muestra, el ayuntamiento, en una nota, recalca su apuesta por la promoción de la cultura y el arte y, al mismo tiempo, por facilitar su acceso a la ciudadanía mediante los espacios públicos como es el Patio de Cristal del consistorio. Un espacio que fue inaugurado por el actual equipo de gobierno municipal en el año 2012.

De hecho son numerosas las exposiciones y actividades culturales que se celebran durante el año en este escenario. En esta ocasión, se trata de una exposición compuesta por un total de 26 cuadros de pintura en la que predomina el paisaje urbano de diferentes municipios y ciudades del país. En cuanto a la técnica empleada por su autor, es diversa, ya que trabaja desde óleos, pasando por acuarelas, acrílicos y hasta guache.

El autor, según recoge el ayuntamiento en una nota, es un pintor autodidacta que nunca se planteó exponer sus trabajos, entre otros motivos, porque no se tomó nunca la pintura más que como una afición y ahora que el tiempo se lo permite ha decidido mostrar al público parte de sus trabajos elaborados y a los que ha dedicado mucho tiempo, exponiendo así, por primera vez, en su ciudad natal. Su formación no proviene de academias, ni escuelas de arte, sino que ha ido aprendiendo por su gran afición que le llevó a practicar este arte desde niño. De esta manera, ha ido aprendiendo las distintas técnicas a base de leer libros, observar a los clásicos, en especial a Velázquez, y en fijarse como trabajaban pintores del arte español tan diversos como Dalí y Sorolla, o actuales como Antonio López. No obstante, últimamente se ha decantado por la técnica del acrílico, que aunque, según su autor, no resulta tan fácil realizar los difuminados como con los óleos, es una técnica bastante limpia y con las que logra obras cercanas al hiperrealismo.