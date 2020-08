El Ayuntamiento de Torrejoncillo cierra el punto limpio por su mal uso

El Ayuntamiento de Torrejoncillo ha tomado la decisión de cerrar al público el Punto Limpio que se abrió hace un tiempo. Así lo ha confirmó el alcalde, Ricardo Rodrigo, que explicó que esta decisión es como consecuencia «al mal uso que se hace del mismo». De hecho, el propio alcalde ya advirtió hace unas semanas que si continuaban ciertas actitudes nada cívicas de algunos vecinos, se cerraría este servicio. «Esto de punto limpio no tiene nada, se usa a modo basurero y mientras no podamos ofrecer una solución que de verdad no atente contra el medioambiente, lo mejor será cerrar y que el material voluminoso se saque para su recogida a final de mes», advertía hace unos días.

Tras el cierre de dicha zona, el alcalde anunció que desde el ayuntamiento se está trabajando para habilitar un espacio controlado en la zona del matadero. Mientras tanto, los vecinos pueden dar el aviso al ayuntamiento para que se pueda pasar a recoger el material voluminoso a final de mes por la puerta de cada casa. Finalmente, recordó que si se incumple en este ámbito, hay sanciones que van desde los 900 hasta los 9.000 euros.