El ayuntamiento de Valdefuentes urge a solventar la situación «crítica» del agua potable

El alcalde de Valdefuentes, Álvaro Arias Rubio, ha remitido una carta al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en el que le insta a agilizar los «trámites burocráticos» que han retrasado la puesta en marcha de actuaciones encaminadas a resolver el problema de abastecimiento de agua potable que viene sufriendo en los últimos años. Según expone en un comunicado y recoge Europa Press, «quedan muy pocos días para poder suministrar agua potable a nuestros vecinos» a través del embalse y el manantial del que habitualmente se abastece la localidad, señala el primer edil en la carta, en la que le recuerda que esta situación ha sido trasladada en ocasiones anteriores.

Una misiva que reconoce que la Junta, «aunque tarde», ha tomado en consideración al alternativa planteada para dar solución este problema, y señala que «si las gestiones son ágiles y efica

ces estamos aún a tiempo de invertir esta situación». Unas gestiones, que son trámites burocráticos y administrativos, que dependen de la firma de un convenio entre la Junta de Extremadura y la empresa pública Acuaes, quienes el pasado lunes enviaron el borrador del convenio a la administración autonómica. El alcalde señala que, ante la «situación crítica» en la que se encuentra el municipio, con «agua para muy poquitos días», no puede entender que por un trámite burocrático se llegara a la situación de desabastecer a las diversas empresas agroalimentarias de la localidad, lo que supondría su cierre, o «lo que es peor», no poder suministrar agua potable a las dos residencias de mayores de la localidad, que cuentan con más de 80 usuarios. «Nunca entenderíamos que unos trámites administrativos pudieran estar por encima de la salud de todo un Pueblo, y máxime con la actual pandemia que estamos sufriendo», añade. Por todo ello, le ruega a Vara «una vez más», no solo que «interceda, sino que agilice la autorización pertinente y las obras necesarias, propuestas y aceptadas» para que el municipio no se vea abocado a esta «dramática situación». Finalmente, y no como una medida de «presión», señala, sino como «una muestra de desasosiego», si en los próximos días no hay una respuesta favorable a los intereses de la localidad, se tomarán «otras medidas para concienciar a la sociedad de la inacción de nuestros representantes y de la injusticia que se está cometiendo» con Valdefuentes.