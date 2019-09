Una campaña conciencia sobre las heces de los perros

El Ayuntamiento de Moraleja ha vuelto a hacer visible una campaña que tiene como principal objetivo concienciar a los dueños de los perros sobre la recogida de los excrementos en la vía pública y ayudar así al mantenimiento y cuidado de la limpieza en los espacios públicos. Para ello, a través de unos carteles que llevan por lema Tu perro, tu responsabilidad, desde el consistorio se ha recordado que la no recogida de excrementos caninos puede suponer problemas sanitarios por el peligro potencial de contagio de enfermedades. De la misma manera, a través de dicha campaña se recuerda que en lugares públicos los perros siempre tienen que ir atados. Por otro lado, la Policía local ha recalcado que el hecho de no hacerse responsable de los excrementos de las mascotas y no recogerlos de la vía pública puede acarrear a los dueños de los perros sanciones económicas que oscilan entre los 30 y 600 euros. Finalmente, el consistorio señaló la importancia de la colaboración de todos los ciudadanos y, en este caso, de los dueños de los perros para lograr un municipio con una mejor imagen y mejor limpieza de sus espacios públicos. Precisamente, con esta campaña se trata de concienciar y sensibilizar a la ciudadanía en este sentido.