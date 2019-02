Cañedo: «El criterio del Consejo de Ministros es no indultar a determinados políticos»

Cansado, con voz baja, pero con ganas de seguir luchando «para que se haga justicia con mayúsculas», así salía ayer Alberto Cañedo, exalcalde de Carcaboso, tras prestar su consentimiento, ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia, para conmutar la pena de privación de libertad a la que había sido condenado por 170 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

«Esto no me cuesta trabajo, porque es un honor trabajar en beneficio de la comunidad y así lo llevo haciendo desde los 15 años siendo voluntario en distintas organizaciones», relataba Cañedo. Al mismo tiempo que sentenciaba que «el castigo no es este, el castigo es ver que el criterio del Consejo de Ministros parece ser que no es indultar a políticos, sino no indultar a determinados políticos, entre los que me incluyo», añadía el exalcalde.

Cañedo, acompañado de su abogado, aceptaron ayer esta realización de trabajos en beneficio de la comunidad, pero a su vez, presentaron recurso «porque nos parecen muchos días, ya que es el máximo que determina la ley», comentaba el abogado, Estanislao Martín.

El exalcalde fue condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa en 2013. Y en 2015 le volvieron a condenar otros 8 años por prevaricación urbanística y a una multa económica.

Asimismo, Cañedo insistía en que buscará «que se revise la condena», ya que considera que es «ilógico que se me condene a pagar una urbanización que tenían que pagar los promotores de la urbanización, casualmente algunos de los denunciantes y concejales del PSOE en Carcaboso», sentenciaba. En referencia a esto, el abogado comentaba que «podemos tener la oportunidad de acudir al Tribunal Supremo para pedir la revisión de la condena, pero no podemos decir el motivo que alegaremos», confirmaba Martín.

Por otro lado, el exalcalde también recogió la última condena de 9 meses de prisión, que también recurrirán para conmutarla por trabajos en beneficio de la comunidad. «Esperemos que la justicia siga teniendo esta idea de conmutar las penas y en eso seguiremos trabajando», asentían Cañedo y su abogado.

Lo que no se sabe es donde realizará los trabajos, pues serán los servicios extrapenitenciaros los que se reúnan con el exalcalde para conocer las circunstancias personales y familiares y decidir cuál es el lugar idóneo y las horas al día.