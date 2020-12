Una casa rural con periódico

Isabel Talavera Teomiro es la dueña de La Chimenea, la única casa rural que hay en el municipio cacereño de Navas del Madroño. Su propietaria adquirió la vivienda hace veinte años y se animó a su restauración. «Era muy antigua; lo primero que hicimos fue la parte de abajo con su cafetería y restaurante. Después, pasado tres años construimos las habitaciones, tenemos cinco, todas dobles», explica.

Actualmente están trabajando en el negocio tres empleados, una de las chicas todavía se encuentra en ERTE, «porque con el coronavirus ahora la cosa está flojita. Con respecto al año pasado no tiene nada que ver», asegura Isabel. Como muchos empresarios de la provincia sabe que esta vez no va haber Navidades. «No se puede armar demasiado jaleo con las comidas y las cenas, la situación está bastante difícil. No queremos grandes barullos, porque así entendemos que será lo mejor para controlar la pandemia», dice con responsabilidad.

La casa, cargada de encanto y magia, dispone de baño, un patio que es una alegría durante el verano, además del desayuno incluido: no faltan la leche, zumo, yogures, bollería, tostadas, café... Y con todo ello, qué mejor que una lectura del periódico. En La Chimenea nunca falta el Extremadura. «Es costumbre y nos gusta venderlo. Hay que ayudar a la prensa».

El negocio hay que lucharlo, la responsable sabe un montón de eso. «Poquito a poco se ocupan las dependencias, sobre todo de gente que va de paso y vienen a trabajar aquí. Vamos sobreviviendo».

Habla con este diario mientras sirve una comida casera deliciosa y un vino de la tierra que sabe a gloria en estos días de invierno. Entretanto, confían en que lleguen las ayudas que solicitaron a la Junta de Extremadura y agradecen al ayuntamiento la que otorgó a principios del mes de marzo.

¿Y por qué La Chimenea? «Porque fue lo único que se ha salvado de la casa original. El resto estaba derruido y caído». A Isabel, nacida y criada en Navas del Madroño, siempre le había atraído este trabajo. «Llevaba la cocina y el bar de los pisos tutelados de la localidad, eso era una concesión que se terminaba y, bueno, salió esto y era otra época y había mucha gente. Al principio lo llevaba con mi madre, que estuvo trabajando conmigo hasta que se jubiló».

Isabel atiende con agrado y amabilidad, en ese tiempo sale de la cafetera el primer café de la mañana. Una pareja saborea la taza y las tostadas de jamón mientras se beben las noticias que publica el Extremadura.