El certamen de danza de Navalmoral de la Mata contará con coreógrafos de cuatro comunidades

El VII Certamen Coreográfico Nacional DanzaXtrema 2020 de Navalmoral de la Mata se celebrará este domingo y reunirá a cinco coreógrafos de Cataluña, Galicia, Madrid y el País Vasco. Estos, a partir de las seis de la tarde, competirán por un primer premio de 5.000 euros en un certamen que tiene como objetivo impulsar la creación coreográfica desde la óptica contemporánea, independientemente de la disciplina y técnica utilizada, según expusieron desde la organización. El certamen, que está convocado por la compañía Paspie Danza que pertenece al Centro de Artes Espacio Cinético Taktá y financiado por el Ministerio de Cultura y Deportes y la Junta de Extremadura, se centra en la categoría profesional. Para el domingo, que corresponde a la fase final, han sido seleccionadas las propuestas de Esther Latorre y Hugo Pereira, de Galicia, que representarán la pieza Mapa; Julia Godina y Alexa Moya, de Cataluña, con su trabajo Picnic on the moon; y Elías Aguirre, de Madrid, con la pieza Pez esfinge, que bailará con Chey Jurado. Completarán el listado María Andrés, del País Vasco, con la obra Out of the blue, y que bailará con Denis Martínez; y, finalmente, Luis Carlos Cuevas, de Madrid, autor de Aurore, representada por Alberto Almazán e Inés Narváez.

Además del primer premio, también habrá un segundo de 2.000 euros y un jurado valorará la originalidad, la innovación, el lenguaje coreográfico y los recursos escénicos. Este año el certamen incluirá actividades paralelas de danza hoy y mañana en distintos espacios de la ciudad. Por otro lado, el Ayuntamiento de Navalmoral, dentro de su programación cultural de diciembre, ha organizado para hoy viernes una actuación musical, que tendrá lugar esta tarde a partir de las seis en la plaza del Jardincillo con un concierto de Navidad a cargo de la banda de música que dirige el profesor Javier Trueba.