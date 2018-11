La charca de San Lázaro es objeto de mejoras que favorecen la pesca

La charca del parque de San Lázaro de Trujillo cuenta con un aspecto bastante más saludable y accesible, que redunda no solo en beneficio de la fauna y flora que la habita, sino también en la actividad de los socios de la Sociedad de Pescadores Alta Extremadura Trujillo. Precisamente, ha sido este colectivo el que, tras reiteradas quejas y peticiones de ayuda, ha logrado que se den los primeros pasos para adecentar la zona. Así, en las últimas semanas se ha realizado el acondicionamiento de las orillas del lago con el corte de las espadañas y la aperturas de tres calles con nuevos puestos de pesca, de entre 4 y 6 metros de ancho y 15 metros de largo. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de este colectivo, Ismael Huertas, quien explica que, tras eliminar las raíces de las espadañas, «se ha colocado una tela impermeable y se ha echado una capa de una mezcla del cribado de la arena, para que no pase la luz del sol y evitar que vuelvan a crecer». De este modo, cuando la charca vuelva a estar llena y apta para la pesca, «la intención que se conserven despejados y limpios». Igualmente, se ha llevado a cabo una limpieza de toda la orilla del perímetro, eliminando hierbas y piedras «y se ha quitado parte de la rampa y se han podado los árboles de las orillas. Una intervención que ha sido «bastante costosa» para la entidad, contando con una de las máquinas limpiadoras municipales para algunas de las tareas.

Por otro lado, la sociedad de pescadores cuenta ya con el permiso de Vías Pecuarias para realizar la obra del arreglo del tubo de entrada de agua de la zona de la Cañada Real, «por lo que estamos a la espera de que la empresa que lo va a realizar esté disponible, ya que los permisos se han retrasado mucho en el tiempo». Huertas considera que la próxima semana pueda iniciarse la intervención.

BOMBAS/ Otras de las obras que queda pendiente en San Lázaro es la instalación de bombas de agua «que no se ha hecho todavía ya que no hay en el parque corriente trifásica, que es la que necesitan estas máquinas tan potentes para mover mucha agua». De ahí que se estén planteando la posibilidad de instalar una bomba menos potente «y de que nos pasen un presupuesto». Dicha inversión, en principio sería asumida por el ayuntamiento, «según se comprometieron en la reunión que mantuvimos». Ismael Huertas espera que «pronto» esté el entorno totalmente acondicionado «aunque habría que arraglar no solo la charca, sino todo el parque en general, ya que se trata del pulmón de Trujillo», asegura.

Finalmente, antes de acabar el año, la Sociedad de Pescadores Alta Extremadura Trujillo realizará una junta con todos los socios para informar del estado de las cuentas y las actividades que hay previstas llevar a cabo durante el próximo año.