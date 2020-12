De compras por Alcuéscar

El Ayuntamiento de Alcuéscar ha aprobado destinar una cuantía de 22.054 euros dirigida a empresas del sector de la hostelería y restauración y de actividades deportivas en respuesta al impacto que las limitaciones específicas y del cierre perimetral del municipio han tenido para estos negocios. El alcalde, Dionisio Vasco, señala que «al igual que hicimos en abril, en esta ocasión y después de las semanas de medidas drásticas pero necesarias que ha atravesado nuestro pueblo, no podíamos obviar la atención especial que merecen los negocios de la localidad».

De manera complementaria a las ayudas destinadas a autónomos y empresas locales, el consistorio inició el pasado 23 de noviembre una campaña de apoyo al comercio que tiene por objeto fomentar las adquisiciones de proximidad a través del sorteo de una televisión Samsung de 55 pulgadas valorada en 539 euros, para lo que se entrega un ticket de participación al cliente por cada 20 euros de compra que haga en un negocio del municipio.

Pero, ¿qué opina el sector? «Me parece una idea maravillosa que la gente consuma en los pequeños establecimientos, ya que en ellos encuentran buenos productos, un trato personalizado, amable y más familiar, con ello ayudan a la economía del pueblo y a que las calles tengan más vida. Ojalá salgan muchas más propuestas. Encima te puede tocar una televisión», destaca Fernado Vazquez, gerente de la panadería Tahona Ramiro.

«Se agradecen los esfuerzos realizados y las facilidades que nos ha dado el ayuntamiento a la hora de montar la terraza», dice Alejandro Caballero Molano, dueño del bar Los Muchahos.

«Las compras que realizan los clientes en este local no suelen llegar casi nunca a los 20 euros, ya que adquieren chucherías, refrescos, bolsas de patatas y gusanitos, pasta, arroz, latas de conservas... por eso no he cogido las papeletas. No obstante, es una iniciativa muy atractiva para que el sector comercial se mantega vivo», indica María Sonia Caballero, de Gominolas Caballero.

«Hay que darle las gracias al consistorio por las ayudas. Sabe los difíciles momentos que están atravesando la hostelería y las tiendas de la localidad. A mí me pagaron el agua, la luz... y me vino genial porque fueron casi 600 euros», apunta Santiago Bote, responsable del bar-churrería El Ancla. Todos ellos animan a salir de compras por Alcuéscar.