El consistorio licita lotes de regadío de la dehesa

El Ayuntamiento de Moraleja ha aprobado, en el pleno de carácter ordinario celebrado recientemente, el pliego para el arrendamiento de los lotes de regadío de la dehesa boyal para los próximos cinco años. Tras su aprobación, el consistorio, en una nota, explicó que este pliego incluye novedades ya que, a diferencia de anteriores ocasiones, «se ha dado a conocer a todos los agricultores y además hay un grupo encargado de informar a los interesados». Asimismo, en la nota se destaca que para su elaboración se ha contado con la opinión y aportaciones de los agricultores.

Además, se ha elaborado un pliego para que los agricultores tengan tiempo de tomar sus decisiones y no apremie el calendario y «se ha reducido drásticamente el aval para presentarse a la licitación», según recoge el consistorio. Éste recuerda además que antes era un 3% del valor de licitación y ahora un valor único de 30 euros «con el fin de que el dinero no sea un condicionante». Finalmente, el beneficiario deberá ser agricultor a título principal y presentar la declaración de la PAC para justificar los ingresos del campo. Podrán optar también los jóvenes con Curso de Incorporación y Plan Empresarial que estén esperando el Decreto para incorporarse al campo, para que no se queden fuera 5 años más.