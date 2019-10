Convocan el certamen de relatos de invierno y cuentos de navidad

La Fundación Concha de Navalmoral de la Mata ha convocado el XXI Certamen de Relatos Breves de Invierno y Cuentos de Navidad con el patrocinio de la Asociación de Interés Económico Almaraz-Trillo. Podrán participar todas las personas mayores de edad, excepto trabajadores, familiares o colaboradores de la Fundación Concha y tampoco premiados en las dos ediciones anteriores. Los relatos deberán ser inéditos, la temática tratará sobre el invierno o la navidad y tendrán una extensión mínima de tres folios. El plazo de presentación finalizará el 30 de noviembre y para esta edición se establece un primer premio dotado con 800 euros y placa, y un accésit por el que el ganador se llevará otros 300 euros y placa.

El fallo del jurado, cuya composición se dará a conocer en el acto de entrega de los premios, será inapelable. No obstante, podrá declararse desierta la concesión de los premios si, a juicio del jurado, los trabajos presentados no reunieran los méritos suficientes. La entrega se celebrará el 14 de diciembre en un acto público a las doce en la sala de exposiciones de la Fundación Concha. La no asistencia de los premiados a este acto, salvo por causa de fuerza mayor así estimada por la organización, supondrá la renuncia al premio cuya dotación económica revertirá a la organización y podrá ser utilizada en otros certámenes. Los trabajos premiados pasan a propiedad de la Fundación Concha que podrá publicarlos o utilizarlos en sus actividades culturales.