¿Cruz de los Caídos por el covid?

Otra Cruz de los Caídos sobre la que se cierne la polémica. Esta vez se trata de la de Brozas, situada en la avenida de Gabriel y Galán, en la Plaza Nueva. ¿Hay que retirarla o podría convertirse en un monumento homenaje a las víctimas del coronavius? El ayuntamiento mantiene que la institución se ceñirá al cumplimiento de Ley de Memoria Histórica, así a como las recomendaciones hechas por el Comité de Expertos de Memoria Histórica, pero de momento el debate está abierto.

La alcaldía ha recordado que durante la fase de identificación para la elaboración del catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y dictadura franquista en las localidades de la provincia, ese comité identificó dos vestigios en Brozas, uno de ellos la cruz y el otro, la placa del palacio. Propuso la retirada de ambos elementos del espacio público.

El consistorio ha considerado, sin embargo, que teniendo en cuenta las características de este vestigio, y que el comité de Memoria Histórica planteó la posibilidad de mantener aquellos elementos que presenten un relevante interés histórico-cultural, que no muestren exaltación o que sean menciones de recuerdo privado, en el pleno celebrado el pasado 25 de enero se aprobó una alternativa que fue enviadas a los expertos para su consideración: nombrar oficialmente al monumento Cruz de la Plaza Nueva, que es como se la conoce en el pueblo broceño, y colocar una placa en su proximidad, en la que se manifieste como homenaje a los damnificados por la pandemia del coronavirus.

En todo caso, el equipo de gobierno local ha asegurado que está «comprometido con el cumplimento de las leyes, con los derechos humanos y con el reconocimiento y reparación de la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Asimismo, reconoce el dolor y sufrimiento de todas aquellas personas que fueron perseguidas y/o violentadas y la necesidad de conocer nuestra historia más reciente y el fomento de una cultura de paz y convivencia».

El teniente alcalde de Brozas, Antonio Moreno (Podemos) ha reiterado a este diario que llegaron a la administración tras una moción de censura y que aún no se ha adoptado una decisión. Lo cierto es que la Diputación de Cáceres notificó al concejo el listado de los elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura que no han sido retirados o eliminados.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la ley, el símbolo religioso tendría que quitarse. Ocurre que en noviembre de 2020, la socialista Milagrosa Hurtado, con el apoyo del edil de Unidas Podemos, se convirtió en nueva alcaldesa, la primera en la población, en lugar del popular Leonardo Rodríguez.

El expediente

El responsable municipal ha indicado que cuando llegaron a la casa consistorial no tenían constancia de la indicación de la diputación, que ya había sido enviada al PP mientras estaba en la alcaldía. «El Partido Popular no nos avisó y ellos además presentaron un recurso de alegaciones. La institución provincial lo rechazó citando que ese recurso no poseía ninguna cabida y que el concejo disponía de un plazo de dos meses para retirar los vestigios».

«Cuando nos encontramos con este expediente estábamos organizando y estructurando los servicios municipales, porque nos hemos encontrado un ayuntamiento completamente deslabazado y en una situación de absoluto caos. De manera que todavía no hemos hecho nada, puesto que no se ha terminado el presupuesto y no poseemos el poder de ejecutar dicha acción», ha señalado Moreno.

El teniente de alcalde ha añadido que el PP ha lanzado «una intoxicación diciendo que el actual gobierno quiere retirar la cruz, cosa que es completamente falsa». Moreno ha resaltado que PSOE y Podemos no han tomado de momento ninguna decisión al respecto «porque no nos ha dado tiempo».

También, el edil de la formación morada ha informado de que en el pleno los socialistas y populares aprobaron una solicitud «para ver si se puede modificar el vestigio nombrándolo de otra manera en homenaje a las víctimas del covid-19. Todavía no está decidido si se va a llevar a otro lugar o no».

Hablan los expertos

Pero, ¿qué opinan los expertos? El historiador, doctor, profesor de Secundaria y cronista oficial de Brozas, Felicísimo García Barriga, ha explicado que la ley hay que cumplirla «y esta misma condena la retirada de símbolos relacionados con la Guerra Civil española».

García ha apuntado que cuando acabó la contienda en 1939 se decidió erigir la Cruz de los Caídos por Dios y por España. «Estaba bien claro a qué bando se refería. En varios escritos se puede comprobar el acuerdo que el Ayuntamiento realizó en aquel momento donde se refleja esto perfectamente», ha subrayado el cronista.

La de Brozas se inauguró en 1940 y se aprovechó para remodelar toda la plaza. «Aquí se encuentran esos dos vestigios», ha expresado el profesor, que ha insistido en que «la diputación no dicta derribar el símbolo sino trasladarlo al cementerio o donde no tenga la trascendencia pública que posee. Es algo parecido a lo que ocurre con la Cruz de los Caídos de Cáceres, donde igualmente se está generando una gran polémica».

Al debate se ha sumado esta semana la Asociación Española de Abogados Cristianos, que ha solicitado «medidas cautelarísimas ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cáceres para que prohíba al Ayuntamiento de Brozas llevar a cabo el derribo de una cruz». La organización de juristas ha sostenido que «no incumple» con la Ley de Memoria Histórica, ya que «no contiene ninguna inscripción».

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha asegurado que han decidido acudir por la vía urgente porque han tenido conocimiento por los medios de comunicación de que la alcaldía «tenía previsto derribar la cruz este sábado, día 6 de febrero». De momento, el consistorio ha desmentido a este colectivo y el vestigio sigue en la plaza a la espera de su destino final.