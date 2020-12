David Salgado, todo un héroe hostelero de Cabezuela del Valle

El futbolín es una tentación a la que es difícil decir que no, pero es época de coronavirus y manda la prudencia. Un bocadillo de pollo con patatas se convierte en un bocado exquisito en la noche fría de Cabezuela del Valle, uno de los rincones mágicos de la provincia de Cáceres. En el comedor, la chimenea espera al viajero y, al fondo, una terraza con vistas al río Jerte, que viene cargado de agua gracias a las últimas lluvias con las que el cielo ha regado el norte de Extremadura.

Tras la barra, está David Salgado Bodeguero, gerente del bar Yusta. «Estamos pasando por un mal momento con la pandemia, me gustaría que se nos echara una mano y nos pudieran ayudar. Que la gente consuma en la localidad todo lo posible», indica al explicar que lleva dos años y medio con el negocio.

Es un héroe y resiste. «Nuestra especialidad son las raciones, que son bastante abundantes, hay bocadillos y platos combinados». Aunque, como a todos, le ha pillado la epidemia «que nos está haciendo sufrir y un daño terrible». David es nacido y criado aquí en el pueblo, y no dudó en emprender este nuevo negocio. «Nos gustaba a mi mujer y a mí este mundo. Al principio nos fue muy bien y tenemos otro chico que estamos aguantando para no dejarle en casa y que se fastidie el hombre y hacerle la puñeta, así que somos tres empleados». Mientras, en la cocina, preparan la caldereta de cabra, setas con pimientos, picadillo de cerdo, secreto, pluma, chuletón de Ávila. La lumbre no para, el futbolín nos espera.