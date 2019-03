Deporte y solidaridad

Deporte, igualdad, solidaridad y diversión. Esas serán las cuatro claves de la IV Jornada Deportiva Por Ellas-Valle del Jerte, que se celebrará el 16 de marzo en Jerte, y para la que ya se encuentran abiertas las inscripciones hasta el próximo día 11. El precio es de cinco euros que irán íntegros al Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto.

Comenzará a las diez de la mañana y 40 minutos más tarde se realizará la carrera popular, que también se podrá hacer caminando. A partir de las doce de la mañana se llevarán a cabo diferentes actividades deportivas como zumba, step, pilates, deporte adaptado, bailes y deportes destinados a los más pequeños. Y a las 13.30 horas será la mesa de experiencia Mujer, Diversidad Funcional y Deporte. Y todo terminará a las tres de la tarde.

Exposición fotográfica

Además, durante toda la jornada se podrá visitar la exposición fotográfica Yo mujer, tú cómplice, ellas luchadoras, de Plena Inclusión Extremadura, en la Casa de la Cultura de Jerte. De igual manera, desde la organización invitan a quien no pueda asistir a que haga su aportación para ese fondo de becas, ya que su principal objetivo es el apoyo educativo a los niños y niñas huérfanas como consecuencia de los asesinatos por violencia de género.

La idea de crear este evento surgió hace cuatro años «para dedicarles un día en exclusiva a las mujeres que puedan convivir entre ellas y estar juntas y conocer mujeres de otros municipios de la comarca, pero siempre desde la perspectiva de la actividad física y deportiva y tratando de reivindicar la igualdad de género», señalaba David Rubio, dinamizador deportivo de la Mancomunidad Valle del Jerte.

Además, no se trata solo de convivencia y deporte, sino también de sensibilización sobre temas sociales. Por eso, este año se contará con la presencia de personas con parálisis cerebral y miembros de la ONCE que hablarán de la relación entre la mujer y el deporte en personas con esas capacidades diferentes a los demás, pero que no les impide disfrutar del deporte.

Las inscripciones se pueden realizar a través de primaveraycerezoenflor.blogspot.com. Es un evento organizado por la Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte, a través del Servicio de Dinamización Deportiva Municipal y en colaboración con la Oficina de Igualdad. Se espera que participen entre 150 y 200 personas.