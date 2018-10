La edil Carmen Yerpes deja su cargo por el déficit en los Sanjuanes de Coria

La concejal de Asuntos Sociales, Igualdad y Mujer de Coria (Cáceres), María del Carmen Yerpes, ha renunciado a su acta de concejal tras presentar las cuentas de las últimas fiestas de San Juan, de las que era "abanderada", y haber excedido el presupuesto en 26.000 euros.

El alcalde de Coria, José Manuel García, ha sido el encargado de anunciar el cese de su compañera.

El edil ha subrayado que ha sido una decisión "muy difícil de tomar" y ha afirmado que "el equipo de Gobierno del PP siempre ha tomado las decisiones de manera responsable, a lo largo de estos siete años".

García ha recordado que en el último pleno municipal, y como dicta el reglamento de las Fiestas de San Juan, declaradas de Interés Turístico Nacional, el abanderado tiene que dar cuenta de su presupuesto ante la ciudad, ha informado el Ayuntamiento de Coria.

En este sentido, ha explicado que los abanderados siempre han trabajado y tomado sus decisiones "con total libertad" y ha organizado las fiestas "como han creído conveniente", de tal forma que la responsabilidad de lo que hace un abanderado "es del abanderado, ya que para eso lo quiere ser y para eso se le nombra".

"Las cuentas de 2016 y 2018 no han sido las esperadas, y a mí no me han gustado y me he disgustado mucho porque no han estado a la altura en la gestión del presupuesto ni de la justificación del mismo", ha agregado.

El alcalde ha detallado que aunque el desfase del año 2016 sea muy superior al de 2018 "no es para mí ningún consuelo y así se lo trasladé a la abanderada de 2018 la semana pasada después de conocer las cuentas".

José Manuel García ha insistido en que la manera de actuar y entender el servicio público de su equipo de Gobierno "es de sobra conocido, aunque muchas veces duela tomar determinadas decisiones, por muy difíciles que sean".

"Todo esto se lo trasladé la semana pasada a la abanderada, que muy responsablemente puso su cargo a disposición de este alcalde y yo lo he aceptado", ha apuntado.

El alcalde ha agradecido a Yerpes su "gran trabajo y su dedicación" durante este tiempo como concejal del Ayuntamiento de Coria, a quien ha deseado "todo lo mejor".