«El boca a boca es mi mejor publicidad»

-¿Qué te impulsó a crear tu empresa en la localidad? ¿Tenías alguna información, estudio, prospección al respecto?

-La pregunta sería quién me impulsó a ello. Fue gracias a mi padre que hoy soy autónoma. Él lo lleva siendo desde hace 18 años. Anteriormente, mi padre siempre había trabajado por cuenta ajena y su consejo fue que si tenía la oportunidad de trabajar por mi cuenta no me lo pensara, ya que eran más los pros que los contras.

-¿Piensas que tu actividad puede mantenerse en el futuro en una vida laboral al uso? Es decir, hasta la jubilación…

-Sí, ya que pienso que las profesiones relacionadas con la promoción de la salud y la prevención del dolor cada vez están más en auge. Además, por lo que veo en mi trabajo, siempre que sea posible los usuarios intentan optar por tratamientos menos farmacológicos para paliar el dolor, que es el síntoma por el que más se acude a mi consulta.

-¿Encontraste dificultades para instalarte? ¿Has solicitado o recibido ayudas, subvenciones, de las instituciones públicas para montar tu empresa?

-En mi caso encontré bastantes facilidades. Los trámites burocráticos no fueron muy dificultosos y no se alargaron en el tiempo. En un principio mi idea era la de solicitar la subvención para mujeres emprendedoras, pero antes de recibirlo tenía que desembolsar un dinero que no tenía y además me dio miedo no poder cumplir uno de los requisitos: si te concedían la subvención, era obligatorio mantenerme como autónoma dos años. Al no estar segura de que me fuera a ir bien, decidí no solicitar la subvención.

-¿En qué medida te sirves de las nuevas tecnologías, de las redes, internet... para tu trabajo y promoción de la empresa?

-No tengo página web, sí página de Facebook, aunque realmente no la actualizo mucho ya que no me gusta demasiado el uso de las redes sociales. Creo que es una buena herramienta de promoción, pero en mi caso el boca a boca ha sido y es mi mejor publicidad.

-Explica brevemente cómo ves el panorama laboral y empresarial, centrándote en los jóvenes, en nuestro pueblo y en la región.

-En nuestro pueblo se encuentran algunos negocios abiertos por jóvenes que funcionan bien, ya que, aunque tenemos una ciudad como Plasencia al lado y puede ser un hándicap, en según qué sectores no lo es. Dentro de mi entorno, muchos de mis amigos y conocidos son opositores o funcionarios, ya que es una salida bastante segura y no encuentran un trabajo estable en nuestra región. En mi opinión en Extremadura no se encuentran las mismas oportunidades de trabajo que en otras comunidades debido a que un menor desarrollo a nivel industrial.

-Como sabes, muchos de nuestros jóvenes han tenido que marchar al extranjero y allí trabajan. ¿Qué reflexión se te ocurre al respecto? ¿Has considerado la posibilidad de tener que salir fuera de España?

-Pienso que muchos jóvenes se ven obligados a emigrar al extranjero, no porque en España no haya oportunidades de trabajo, sino por la precariedad de las condiciones de dichos trabajos y de los contratos, ya que no suelen ser estables como para dar lugar a la emancipación y a ser totalmente independientes.

Sí, he considerado la posibilidad de salir fuera de España, pero por gusto y por conocer mi profesión en el extranjero.

- ¿Es muy complejo y caro el utillaje y maquinaria de esta profesión?

-Las herramientas ‘básicas’ como camillas, aceites, agujas de punción seca, guantes, vendajes… no son caros. Dentro de la maquinaria se puede encontrar de todos los precios, desde 200€ el aparataje más básico como puede ser un electroestimulador, pasando por 3.000€ de un ecógrafo o 15.000€, y de ese precio en adelante, un sistema más complejo como puede ser la tecarterapia.

-¿Qué estás aprendiendo del contacto con la gente que requieren tus servicios?

-El aprendizaje en mi trabajo está siendo tanto a nivel personal como profesional. Los usuarios te enseñan la necesidad de adaptarte a cada uno de manera individual, a no sólo ver patologías, sino personas con diversas necesidades físicas y emocionales a las que poder ayudar y acompañar en el proceso de recuperación, que en muchas ocasiones es muy duro. A empatizar con todas las situaciones personales posibles, ya que, aunque siempre he estado segura de que mente y cuerpo no se pueden separar, veo claramente en mi día a día la gran importancia de la estabilidad emocional para la recuperación física y viceversa.