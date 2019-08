«El público cacereño se siente identificado con mis canciones»

El cantante Paco Candela (Mairena del Aljarafe, Sevilla, 1971) se encuentra dentro de la gira de su nuevo disco ‘Mi Mundo’. La provincia de Cáceres es siempre uno de los destinos preferidos por el autor, ya que está cómodo con el público porque ve que el cacereño se siente representado con sus canciones. «Estoy con muchas ganas de estar por esa tierra que me encanta y que ojalá sea por muchos años» asegura el cantante en una entrevista con este periódico días antes del concierto que el próximo 10 de agosto ofrecerá en Garrovillas de Alconétar.

-Durante estos días tiene conciertos por toda la provincia de Cáceres, en Talayuela, en Garrovillas de Alconétar… ¿Qué le trasmite el público cacereño?

-Me imagino que le transmito lo mismo que a todos los públicos. Lo que pasa es que en esa zona, aunque en general me siento querido en todas partes, voy con mucha ilusión y muchas ganas. La gente se siente muy identificada con las letras que hago, ya que a ambos nos gusta el campo, nos encantan los caballos, y todo lo relacionado con lo nuestro. Por ello, afortunadamente, la gente se siente muy identificada con el tipo de música que hago.

-¿Qué momentos destacaría como claves en su vida?

-Momentos hay muchos momentos claves en mi vida. Lo principal de la vida es la familia, que es la que en el caso de no tener los pies en la tierra hace que te sitúes. Lo más importante es la gente que te rodea. Lo principal que llevo a gala es mi familia.

-¿Qué es lo que quiere trasmitir con sus canciones, destacaría alguna en especial?

-Canciones tengo muchas. Dese cuenta de que la mayoría de las ideas de mis temas salen de mí y cada uno de ellos tiene su punto y va dirigido a una serie de personas. Destacaría muchas canciones de mi corta carreta todavía, porque creo que llevo nada y menos en la música. Pero no destacaría una en concreto porque cada una tiene un mensaje y un significado hacia algunas personas.

<b>-En una de sus últimas canciones dice: «Cuando te veo dormir no lo puedo remediar pensar lo feliz que era cuando tenía tu edad» ¿Qué recuerdos tiene de su infancia que recuerda tan feliz?

</b>-Tengo recuerdos muy bonitos. Muy bonitos porque me crié a la antigua usanza como se suele decir. Crecí con mis abuelos. De manera que ese tema surgió a raíz de ver en la cama a mis hijos. Me recuerdan a cuando me contaban de niño esos cuentos antes de dormirme, esos besos de buenas noches; y ese tema lleva esa idea. La verdad es que está funcionando muy bien en los directos y la gente lo está recibiendo con la idea que quería, que es el cariño y la emoción.

-¿El Paco Candela que presentaba en 1990 su disco ‘Al calor de mis gentes’ ha cambiado mucho en la actualidad?

-La forma de pensar no, porque sigo pensando igual. La vida sí que te va cambiando algunas cosas, es un aprendizaje continuo y en madurez he cambiado. Me considero mucho más maduro, sabiendo lo que quiero, disfrutando de la música en cada momento. En el 90 tenía muy pocos años y estaba arrancando la carrera musical y, bueno, todo tiene su aprendizaje. Estoy viviendo un momento muy bonito y con mucha ilusión. Tengo ahora todavía más ilusión que cuando grabé el primer disco.

<b>-¿Cuáles son sus nuevos proyectos?

</b>-Estamos en plena gira, tenemos que terminar los conciertos que nos quedan, que son unos cuantos aún. Cuando estamos con la gira tenemos poco tiempo para pensar en algo más, solamente ir de pueblo en pueblo y disfrutar y hacer disfrutar de la música. Pero espero seguir grabando más discos, así en continuo, y seguir con este buen momento.

<b>-En los últimos años su trayectoria profesional ha ido en aumento ¿a qué cree que puede deberse esto?</b>

-Me imagino que he salido en el momento oportuno. Los temas que estoy haciendo a la gente le están llegando muchísimo. Y en esta carrera el público es el que manda y el que te mantiene. Pero, por ahora, las cosas que me gusta cantarle a la gente están gustando y la gente lo está pidiendo en los pueblos, y como son ellos los que mandan, pues los alcaldes están casi obligados a contentarles. Me siento muy cómodo haciendo este tipo de música, que siento, y que la gente siente por igual.

<b>-Los mejores cantantes de sevillanas, rumbas, fandangos… siempre suelen encuadrarse en Andalucía, por aquello de su procedencia. ¿Cree que eso es cierto o por el contrario también se pueden encontrar grandes profesionales en otros lugares como Extremadura, por ejemplo?

</b>-Pues claro. Profesionales los hay en todas partes. Lo único que hay veces que la vida te sonríe de otra forma y te da un poco más de suerte. Pero no solo en la música, sino en cualquier trabajo, lo más importante que tienes que hacer es hacerlo con mucha ilusión. Pero profesionales y artistas los hay en todas partes. En Extremadura te encuentras muchos artistas que están ahí, que lo están intentando. Lo principal no es ponerte ninguna meta, sino trabajar con cariño e ilusión, sin pensar en llegar a lo más alto ni nada, porque eso lo que hace es perderte. Lo que hay que hacer es que donde estés situado lo tienes que disfrutar en el momento y lo que venga, ya vendrá.