La enduro MTB abre el calendario de actividades deportivas el día 29

El nuevo año se presenta repleto de actividades deportivas, muchas de las cuales están siendo ya organizadas desde la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Trujillo. La primera será la prueba enduro MTB puntuable como Campeonato de Extremadura, que contará, el 29 de enero, con novedades en los trazados y se incluirá un tramo inédito.

Otra de las tareas que ya en estas fechas se están empezando a ejecutar es la puesta a punto de las piscinas, como es la revisión de los vasos, para anticiparse a las posibles obras que haya que acometer de cara a su apertura a mediados de junio. El cross popular de La Cumbre en el mes de junio o la media maratón Ciudad de Trujillo en noviembre son otras de las pruebas previstas para este año y que ya están siendo gestionadas, así como otros torneos de tenis o petanca.

Y es que se trata de actividades que requieren anticipación, según afirma la concejala de Deportes, Gema Bernat, quien ya ha anticipado que no se presentará a las elecciones en las próximas elecciones municipales del mes de mayo. Bernat explica que en los cuatro años en los que ha estado vinculada al deporte desde la política, ha trabajado «duro por mi pueblo y sus vecinos», a la vez que asegura dejarlo «por decisión personal, lo cual me produce pena, pero también satisfacción» por el trabajo realizado en este tiempo «que me ha permitido aprender mucho», dice.

A pesar de ello, la concejala de Deportes continuará gestionando todas las actividades hasta el último día, añade, «y estaré a disposición de quien entre para ayudarle en lo que pueda y dejárselo todo previsto», ya que hay actividades que deben planificarse con antelación.

PROYECTOS/ Por otro lado, continúa pendiente de ejecución el proyecto para la creación de una pista de atletismo que se ejecutaría en la explanada de tierra que hay junto al campo de fútbol municipal Julián García de Guadiana. Además, contará con dos pistas de pádel, campo de fútbol playa que puede también albergar partidos de balonmano y vóley playa.

Por último, una de las actividades previstas para 2020 que pondrá a Trujillo en el calendario internacional deportivo, serán los Juegos Europeos de Castegnato, ya que una comitiva trujillana participó y ganó el certamen en Italia el pasado año, por lo que será la anfitriona. Se trata de una comarca con la que Trujillo está hermanada y en la que tiene lugar este evento, en el cual varias países compiten para ganar pruebas basadas en juegos populares.

A pesar de tener decidida su marcha del cargo tras las elecciones de mayo, Gema Bernat continuará muy vinculada al deporte, asegura, y especialmente al balonmano, así como colaborando con todas las actividades de esta índole para las que se la requiera, concluye.