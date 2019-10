El equipo de gobierno socialista no aprueba la cuenta general de 2018

La corporación municipal del Ayuntamiento de Trujillo celebró a principios de semana una sesión plenaria en la que destacó, principalmente, un punto del orden del día, la aprobación de la cuenta general del ejercicio correspondiente al 2018. Una cuestión que sirvió de desencuentro entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que actualmente, gobierna en el municipio.

En el primer turno de intervención, la portavoz popular, Inés Rubio, afirmó que su aprobación «es un acto esencial y necesario para que se fiscalice la misma» y apeló así a «la responsabilidad y a la coherencia de todos los miembros del pleno», añadiendo que «el hecho de aprobarla no implica ninguna responsabilidad ni la conformidad con la gestión ni con las actuaciones que en ella se recogen».

A este respecto, el alcalde José Antonio Redondo respondió que «el PSOE no iba a aprobar dicha cuenta por una cuestión ética», haciendo referencia, para ilustrar su decisión, a una demanda judicial que ya había puesto en conocimiento de la sala y que el consistorio ha recibido recientemente por parte de la asociación cultural Bon Vivant, en la que se le reclama una aportación de 18.000 euros más IVA correspondientes a la celebración de los premios Pop Eye que se llevaron a cabo en la ciudad en 2017 y 2018, afirmando que «la deuda total asciende a 43.560 euros».

Así, comentó que «si se aprobara esta cuenta, de alguna manera se convertirían en cómplices de lo que ha pasado», repitiendo en varias ocasiones que «tanto él como los miembros de su partido son conscientes de su responsabilidad» y reiterando, de la misma manera, que «solo faltaría que tuvieran que hacerse responsables de cuestiones que ellos no han llevado a cabo y de las que ni siquiera son conocedores».

el Tribunal de Cuentas / Rubio insistió, nuevamente, en que «la única forma de que se fiscalice la cuenta es aprobándola para que el Tribunal de Cuentas diga lo que tenga que decir», además advirtió de que el hecho de no llevar a cabo esa aprobación «podría acarrear consecuencias negativas para el ayuntamiento, como la incapacidad para concurrir a subvenciones o la limitación en la participación a los tributos».

Además, Redondo pidió a la portavoz de los populares que «no atemorizara», aludiendo a su experiencia en otras legislaturas y aclarando que no es necesario aprobar la cuenta para que se fiscalice. «Eso es una falacia. De hecho, la manera que tenemos de llamar la atención y lograr la fiscalización es dando un golpe de pecho. No hay que tener miedo de lo que ha pasado y no vamos a teatralizar esto», concluyó.

Finalmente y como se preveía por las intervenciones de los dos grupos a lo largo de la sesión, se acordó informar desfavorablemente la cuenta del ejercicio correspondiente al 2018.