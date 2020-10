Las escuelas deportivas de Trujillo empezarán el día 2 de noviembre

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Trujillo comenzará las escuelas deportivas que dependen del propio consistorio el próximo 2 de noviembre. Concretamente, empezarán a desarrollarse disciplinas como multideporte, iniciación deportiva, psicomotricidad, actividad física para mayores y mantenimiento.

Todas ellas están enmarcadas en la oferta deportiva municipal, que también incluye las modalidades impartidas por los diferentes clubes de la ciudad y que tenían previsto comenzar el pasado 19 de octubre.

Del mismo modo y como viene siendo habitual en cualquier arranque de actividad en tiempos de coronavirus, la concejalía ha preparado un protocolo frente a la covid-19 para que se pueda llevar a cabo la temporada con normalidad.

De esta manera, indica que el uso de mascarilla será obligatorio siempre que no se esté realizando la actividad, al igual que el uso de gel higienizante al acceder a las instalaciones. También deberá mantenerse la distancia de 1,5 metros y no podrán acceder personas que no realicen actividad física a no ser que se trate de una competición.