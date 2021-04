La familia Calderón Valencia no cierra la casa del pueblo

Una pregunta recurrente desde muchos rincones de la provincia de Cáceres durante estos días es si no sería posible quedarse a vivir (y a trabajar) en el pueblo. Lo que hace unos años era un sueño, actualmente puede ser un plan de vida para un montón de personas gracias a internet y a las posibilidades que ofrece el teletrabajo. Narciso Calderón Pérez es un buen ejemplo de ello.

Este joven de 39 años de Zorita tiene dos hijos y es geógrafo; ahora se encuentra trabajando desde casa.

Desigualdades sociales, ciudades deshumanizadas, vidas aceleradas… Pero, ¿servirá la crisis del covid para combatir la España Vaciada? «La sociedad en general mira hacia el medio rural con otros ojos, porque parece haberse dado cuenta de golpe de su importancia y valora a los pueblos de otra manera, a pesar de todo el tiempo que han estado olvidado», dice Calderón.

Defiende que «muchísimos empleos, teniendo buenas infraestructuras, se pueden realizar en las zonas rurales y no hace falta residir en una ciudad. Aunque eso no quita que en localidades como Zorita la edad media de sus habitantes no deja de ser bastante alta y por desgracia cada vez hay menos niños».

En lo que se refiere a las oportunidades laborales aquí, «depende del tipo de oficio que se busque. Salen cosillas de trabajos poco cualificados, quitando algún puesto más especializado de forma puntual», cuenta Calderón mientras pasea junto a su familia.

Eso sí, recuerda que hay algunas labores sobre las que existe demanda y que vivir en los pueblos es una opción que cada vez tiene más futuro. Zorita dispone de colegio, centro de salud, cuartel, comercios, bares, bancos y piscina.

Cuando llega el instituto la mayoría de los muchachos van a Trujillo, otros a Logrosán y cada vez menos a Miajadas. Su mujer, Rosa María Valencia Palomino, de 36 años, es precisamente maestra en el colegio Nuestra Señora del Consuelo de Logrosán. Ella va y viene con varios compañeros a diario.

Su hermana, Sandra Valencia Palomino, tiene 37 años y trabaja en la ley de dependencia.

Todos ellos comparten la misma idea: la pandemia ha abierto una oportunidad para los pueblos. ¿Y los hijos... terminarán las nuevas generaciones tomando el testigo? Ojalá así lo hagan y sigan la estela de sus padres, esos que han apostado por no cerrar la casa del pueblo.