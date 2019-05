El Festival Internacional del Circo ofrece actuaciones durante 3 días

La VIII edición del Festival Internacional del Circo Contemporáneo de Extremadura No solo circo llevará actuaciones a Navalmoral, Talayuela y Jarandilla los próximos días 17, 18 y 19. Este evento, organizado por Asaco Producciones, ha sido presentado, recientemente, por el responsable de Asaco Producciones, José Antonio Maestro, y la alcaldesa Raquel Medina, que se refirió a este festival como «un referente a nivel regional e incluso nacional». También asistieron la edil de Cultura, Nuria Flores, y la directora del Centro de las Artes y la Música de Extremadura, Toñi Álvarez.

Respecto a las actuaciones que este año se han programado, arrancarán en Navalmoral el próximo viernes, con la de la compañía La troup Malabo y su espectáculo Oniricus, que trata la historia de dos surrealistas y alocados mozos de circo, que sueñan con convertirse en verdaderos artistas. Será a las siete de la tarde en la plaza del Jardincillo. Después, a las ocho, en la plaza de Comillas actuará la Finestra Nou Circ con el espectáculo Menphis Rock & Cirk, una representación que propone un viaje al Menphis, un bar de rock de los 50, con un carismático camarero con seis peculiares amigos. Habrá música en directo, baile, malabares, acrobacias, aéreos y humor.

La programación continuará el sábado en la plaza de la Chimenea, también en Navalmoral. Ese día, a las doce de la mañana, se realizarán talleres de circo y show a cargo de la compañía Circo la Raspa, una propuesta lúdico-motriz educativa para todos los públicos con un espectáculo circense final. Ya por la tarde, a las siete, llegará Eddy Eyghty con The Power of The 80’s. Una hora después le tocará el turno a Circo Deriva que subirá al escenario con Ya es tiempo de hablar de amor. Esta es una historia basada en hechos reales con altas dosis de ficción de cuatro cuarentones del circo que se ven en esta sociedad muy cerca de la etapa de caducidad de sus cuerpos. Se plantean que la única solución a sus preocupaciones es volver hablar de amor.

circo con música / El domingo, también en la plaza de la Chimenea, acogerá, a las doce de la mañana, la actuación de la compañía Circo la Raspa y sus talleres. Las demás actuaciones de ese día se celebrarán en el parque municipal Casto Lozano. A las siete de la tarde actuará la compañía Z Teatro con Platicoceno y a las ocho le seguirá Rolabola Teatro con su espectáculo Rock Circk, Premio Nacional de Circo. La compañía presenta un divertido espectáculo circense aderezado con arriesgados acordes de guitarra eléctrica, equilibrios y trapecios.

La programación del festival se complementará con actuaciones en Talayuela también los días 17 y 18, donde actuará Javi Javichi y Eddy Eihty. Así como en Jarandilla de la Vera esos mismos días con las compañías Umami Danza Theater y Des-equilibrats, informó la organización.