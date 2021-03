Garvín se queja del aislamiento: «No vemos ni Canal Extremadura»

El alcalde de Garvín, Longinos León, ha mostrado su pesar por la situación de incomunicación que sufre su municipio y los que pertenecen a la comarca de la Jara cacereña (abarca los términos de Villar del Pedroso, Carrascalejo, Navatrasierra, Garvín, Valdelacasa de Tajo, Peraleda de San Román y Talavera la Vieja). Todos ellos suman alrededor de 2.000 vecinos.

León pone varios ejemplos, uno de ellos, que no pueden sintonizar la televisión extremeña. «Nos encontramos negociando conjuntamente con la Diputación de Cáceres y con la Junta de Extremadura a ver si ellos nos pueden ayudar a solucionar el problema. Solo Navatrasierra, que pertenece a Villar del Pedroso, es la única que puede disfrutar de la tele autonómica porque tiene un repetidor particular ya que en su tiempo no veían ninguna cadena y le dieron esa salida, pero el resto no la vemos ninguno».

También lamenta la situación de la España despoblada: «Avanza sin que nadie ponga remedio... Es difícil determinar si el éxodo crece porque no hay servicios o viceversa», dice mientras añade otro problema que padecen: la falta de oficinas bancarias, «que complica la vida en los pueblos». Indica que disponen de Liberbank, «dentro de lo que cabe vienen un día a la semana, los miércoles, y atienden a las personas mayores que van con su libretita. No es un gran servicio pero el que tienen sí que lo dan aunque nos preocupa que la apuesta de la banca por la digitalización excluya a los abuelitos».

Ahora con la pandemia «se ha venido a vivir más gente a los pueblos», señala el regidor. Garvín actualmente cuenta con 105 habitantes, de ellos diez son niños. La población no tiene escuela y los muchachos acuden a Villar del Pedroso. Disponen de dos bares, sin embargo no hay comercios, pero poseemos buen servicio de venta ambulante.