El grupo Ayuda Sierra de Gata entrega mascarillas para los niños de Cadalso

El grupo Ayuda Sierra de Gata continúa con sus acciones solidarias y ha hecho entrega, recientemente, de un conjunto de mascarillas infantiles para proteger del covid-19 a todos los niños, un total de 26, que residen en el municipio de Cadalso. Desde dicho grupo se explicó que estas mascarillas muestran diseños infantiles cosidos y bordados a mano. El alcalde, Ignacio Rodríguez, fue la persona encargada de recibir el material y expresó su agradecimiento por la «solidaridad mostrada por este equipo de personas que tanto se está esforzando por colaborar en la contención, en nuestros pueblos, de esta terrible pandemia», manifestó.

El grupo sigue trabajando en dotar a distintos municipios de este material, principalmente para los más pequeños, bajo encargo, independientemente del municipio que sea. «Todos los niños tienen derecho a estar protegidos», señalaron desde el grupo que recordaron que éste no cuenta con donaciones económicas o de material como otros grupos, aunque eso no les será un impedimento, dijeron. Las personas interesadas en contactar con esta agrupación puede hacerlo a través de https://www.facebook.com/ groups/GrupoAyudaSierraDeGata o bien el email: info@grupoayudasierradegata. com