El grupo 'Ayuda Sierra de Gata', un referente de solidaridad en la comarca

El denominado Grupo Ayuda Sierra de Gata, promovido por personas de San Martín de Trevejo y con una gran difusión en Facebook, es un ejemplo más de solidaridad en estos tiempos tan complicados por la pandemia del covid-19. Uno de sus fundadores, Xabier, explicó que el grupo nació en un primer momento con el fin de que todos los pueblos de la Sierra «tuvieran un punto de encuentro donde poder publicar necesidades, solicitudes y ofrecimientos». «La primera necesidad que vimos que había que cubrir era la de confeccionar mascarillas reutilizables para los vecinos del pueblo», añadió, para lo cual pusieron en marcha un equipo de cortadoras y costureras al que se sumaron 23 personas de manera altruista. «Empezamos a confeccionar las mascarillas reutilizables con sábanas de algodón y cintas elásticas para dotar a cada casa de una mascarilla, así como para la residencia geriátrica a través de dos compañeras.

No obstante, ante la gran demanda de estos recursos, el grupo empezó a elaborar mascarillas con doble capa de TNT -conocido como tejido no tejido, realizado con microfibras no tejidas y es perfecto para este uso ya que es impermeable y transpirable-. Este material lo consiguieron con la colaboración de dos restaurantes de la zona que aportaron manteles y una capa de algodón. «Llamamos al médico del pueblo, Manuel Preciado, quien comprobó la eficacia de las mascarillas con TNT a través de varias pruebas como la del spray», explicó.

Posteriormente, empezaron a confeccionar mascarillas con dibujos para niños. También para el Seprona de Cáceres y actualmente preparan 150 mascarillas más para la Guardia Civil de Coria. Además, a través del capitán de la benemérita en Coria, Ángel Risueño, «nos han facilitado portatrajes de TNT, y además en las mascarillas incluimos banderitas de España y de Extremadura, guardando la uniformidad y les estamos haciendo un modelo «más profesional, con mayor superficie de protección», detalló. De la misma manera, han repartido mascarillas a cada habitante de San Martín, repartidores, carteros y, tras su petición, a ciudadanos de otras localidades como Eljas, Valverde del Fresno, Moraleja, Coria, Cáceres, Plasencia y Mérida, así también más allá de la región extremeña como es a Salamanca, Madrid, Huesca, Oviedo, San Sebastián y Barcelona, entre otras cudades, superando el millar en total para niños y adultos.

No obstante, la solidaridad de este grupo no se queda ahí, ya que también ayudan a llevar compras a quien no puede o no debe salir de casa; contactan con personas mayores que viven solas y canalizan otras ayudas como la de un vecino, que regala patatas, verduras y huevos, a quien lo necesite. Finalmente, agradecen el apoyo del alcalde de San Martín de Trevejo, Carlos María García-Casillas, que se ha ofrecido a pagar los gastos de material del grupo, además de las distintas ayudas a los autónomos del pueblo, como es su caso que recibirá en un solo pago de 400 euros para «los que hemos tenido que cerrar totalmente», como es su caso pues Xabier regenta un bar en el pueblo que ha tenido que cerrar temporalmente y que no ha dudado en dedicar ahora su tiempo en ayudar a los demás.