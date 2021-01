El grupo casareño Tocando Techo pide votos a los extremeños

Sin apenas ningún concierto, con la cultura en estado crítico y los aforos reducidos. Con este panorama en Casar de Cáceres, el grupo de rock Tocando Techo busca hacerse un hueco en la música de nuestro país. «Estamos participando en el certamen Vodafone Yu Music Talent. Con la ayuda de la sociedad extremeña podremos pasar de ronda», subraya en declaraciones a este periódico el batería de la banda, Juan Jesús Espada, con la esperanza de conseguir clasificarse.

En el concurso hay más de 1.200 participantes y solo accederán a la gran final un centenar. La mitad de los aspirantes los eligen los votantes y los otros un jurado en el que figuran anteriores ganadores del certamen. Después, unos expertos musicales preseleccionarán a diez, de los cuales tres pasarán a la final. «El premio consiste en grabar un disco en un estudio profesional, ser telonero de grupos conocidos y no sé cuántas cosas más», apunta Espada y además confía en la canción 'Tocando Techo' y en que la gente se vuelque con ellos, pero no va a ser sencillo.

Actualmente se encuentran en la trigésimo segunda posición con 371 votos. Se puede votar de forma muy fácil y sencilla en la web https://vodafoneyumusicshows.es/talent/participantes/