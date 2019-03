Un grupo de personas ciegas pone en escena Yerma de García Lorca

El grupo de teatro Tiflonuba, integrado por personas ciegas o con discapacidad visual de la ONCE de Huelva, representará la obra Yerma, de Federico García Lorca. Será mañana a partir de las 20.30 horas en el teatro Gabriel y Galán de Trujillo, enmarcándose dicha actuación dentro de las funciones de la Bienal de Teatro de la ONCE. Coincide con la feria del libro, que comenzó ayer y que se prolongará hasta el domingo.

La bienal es un proyecto teatral, en el cual participan diez grupos de teatro nacionales, que se ha propuesto recorrer todas las comunidades autónomas. Según la directora de la ONCE en Cáceres, Leticia Ventura, todas las agrupaciones que participan son de una gran calidad «ya que todos son sometidos a un proceso de selección». Y es que desde ONCE, su fundación y los diferentes programas, a través del teatro se logra una integración de estas personas en el ámbito del ocio «por que no solo la integración supone tener empleo, educación y salir en la calle», asegura.

Por otro lado, el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Venancio Ortiz, ha destacado los beneficios del teatro para estos actores «ya que les ayuda fomentar la movilidad, a aprender a gesticular, ya que quienes tienen ceguera de nacimiento no saben hacerlo puesto que los gestos se hacen por imitación». Además, cuenta Ortiz, estos grupos tienen una gran implicación en el proyecto «ya que antes de las representaciones van a reconocer el escenario en el que se van a mover durante la obra».

En la comunidad extremeña se van a llevar a cabo dieciséis representaciones, de las cuales quince son en teatros y una al aire libre. La entrada para disfrutar de la obra es gratuita, mediante invitación que puede recogerse en el Ayuntamiento de Trujillo hasta completar el aforo. Finalmente, la concejal de Cultura, Consuelo Soriano, ha resaltado la calidad de la representación y la buena predisposición de la ONCE a acudir a Trujillo.

PRESENTACIONES/ Con respecto a la feria del libro, que afronta su segundo día, para hoy está programado que los escritores Francisco Sánchez e Irene Sánchez acudan al IES Francisco de Orellana para mantener un encuentro con los alumnos, además de talleres de animación a la lectura en el CEIP Las Américas. Ya durante la tarde, en la carpa central ubicada en la plaza Mayor, serán las presentaciones de los libros El vuelo de la memoria, de Ángel Campos, de la Editora Regional de Extremadura; Maria Zambrano, poemas, de Javier Sánchez Menéndez; Punta Umbrío, de Ana Rossetti; La conquista de los polos de Jesús Marchámalo; La hermandad de los celtas, de Carlos Núñez, la obra Madera de savia azul, de Juan Luis Gil Soto. También, una quincena de editoriales y librerías llenan las casetas instaladas junto a la carpa, donde muchos autores firmarán sus obras.