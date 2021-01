La Guardia Civil rescata a dos perros que se habían caído al canal de Orellana

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo Roca de Trujillo (Cáceres), han conseguido rescatar dos perros que se habían caído al Canal de Orellana.

Uno de los canes ha sido rescatado con vida, aunque en otro de los perros no se ha podido salvar la vida ya que se ahogó por "agotamiento".

En concreto, durante la mañana del pasado día 28 de diciembre, agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo Roca de Trujillo, cuando transitaban por una vía anexa al canal de Orellana, entre las localidades cacereñas de Miajadas y Escurial, fueron alertados por una persona que se encontraba haciendo deporte, indicándoles que había visto como dos perros se habían caído a dicho canal.

De forma inmediata, los agentes se acercan al canal, observando a uno de ellos, nadando e intentado salir del canal sin conseguirlo; los agentes deciden utilizar varias cuerdas con lazos para conseguir alcanzarlo, hasta que finalmente consiguen sujetarlo y extraerlo con vida de dicho canal.

Posteriormente, tras localizar el segundo can, el cual se encontraba exhausto por el agotamiento, intentan hacer la misma maniobra de extracción, mediante cuerdas y palos, no consiguiéndolo hasta que el mismo se sumerge del todo, y que a pesar de los intentos de reanimación del animal fuera del agua, no logran salvarle la vida.

Finalmente, mediante la lectura de los microchip, se consigue localizar a sus propietarios, los cuales se presentan en el lugar, haciéndoles entrega de los mismos, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

La pericia en la rápida actuación realizada por los agentes de la Guardia Civil, gracias a la alerta de un vecino, dio como resultado que, al menos, se consiguiera rescatar del canal con vida a uno de los perros.