Guijo de Santa Bárbara afirma que no hay ningún caso positivo de covid-19 en la localidad

El Ayuntamiento de Guijo de Santa Bárbara, a través de su bando móvil y de las redes sociales, afirmó que, actualmente, “nuestra localidad no cuenta con ningún caso positivo de covid-19 entre nuestros vecinos”, aseguraron desde el consistorio que tuvo que difundir un comunicado “para hacer un llamamiento para evitar la difusión de bulos entre la población”.

Así mismo, el ayuntamiento aseguró que desde la institución se informará, de manera fiable, de todo lo que acontezca y esté confirmado por el sistema de salud. “Hacemos un llamamiento a la responsabilidad, la solidaridad y el civismo en esta difícil situación. Aun detectamos comportamientos no adecuados y recordamos que no está permitido salir de paseo y evitar los desplazamientos no autorizados”, sentenciaron desde el consistorio.

De igual manera, las calles y contenedores de la localidad se volvieron a desinfectar hace unos días “porque en estos momentos proteger la salud de todos es lo primordial. Sigamos las recomendaciones y quedémonos en casa para que pronto podamos estar todos juntos disfrutando en compañía de nuestros vecinos y vecinas”, subrayaron en el comunicado.