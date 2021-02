Helena Flores: «La responsabilidad de un político no es la verborrea, es dar sentido a sus palabras»

Helena Flores González, licenciada en Ciencias Ambientales, y profesora de Biología y Geología, es la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. Aboga por la accesibilidad en las calles del municipio cacereño y por trabajar en la creación de empleo. En esta entrevista atiende a este periódico a la vez que a su pequeño, que le reclama atención a través del tierno ‘mami, mami, mami’ que sale de su boca. Con paciencia y una sonrisa es capaz de hacer ambas cosas para salir airosa.



-¿Por qué decidió meterse en política?

-Siempre he tenido claro que me gusta mucho luchar por los derechos de los demás, de hecho soy docente, que al fin y al cabo es un servicio a la ciudadanía (de los más importantes bajo mi punto de vista). Y eso unido a que mis ideales son profundamente socialistas hizo que diera el paso.



-¿Piensa que la mayor satisfacción es ser alcaldesa?

-Totalmente, aunque en estos momentos peleo desde el lugar que los ciudadanos consideran que tengo que ocupar.



-¿Cuál es la necesidad más acuciante que tiene Jaraíz de la Vera?

-Jaraíz es un pueblo grande y elegir una sola necesidad acuciante es complicado, pero principalmente un arreglo integral de las calles de la localidad y sobre todo hacerlas accesibles. Eso sería un beneficio para el conjunto de la población, no solo para las personas discapacitadas o los mayores, sino por ejemplo para todos los padres y madres que llevan carritos de niños. Además el asunto del arreglo de caminos públicos porque en la dehesa hace falta limpieza de cunetas. O la Garganta de Pedro Chate, donde hay bastante tela que cortar. Hay varios asuntos que deberían ser claves para cualquier equipo de gobierno o al menos así lo entendimos nosotros cuando nos dijeron que podríamos ser los que gobernáramos.



-¿Cómo cambiaría la vida de los ciudadanos si usted fuera designada alcaldesa?

-No me gusta hablar de lo que yo haría desde un punto de vista personalista, porque estoy acostumbrada a trabajar en equipo, por ello prefiero referirme más al ‘nosotros’ que al ‘yo’; de modo que el programa electoral nosotros lo elaboramos entre un conjunto de personas, cada una desde una disciplina diferente y cada una intentando dar una solución a las necesidades fundamentales del pueblo, entre ellas las dos que he citado en la anterior pregunta de esta entrevista y también, de otro lado, teníamos previsto la construcción de una residencia de mayores municipal porque tenemos una de la Junta de Extremadura pero hay un montón de lista de espera, las plazas están concertadas y vienen personas de toda la región como es normal. Es una demanda ciudadana de hace suficiente tiempo. Asimismo incluíamos en nuestro programa la posibilidad de utilizar terrenos o un edificio municipal para talleres profesionales, lo que son actividades de escuelas taller y casas de oficio para poder llevarlos de manera anual y darles una salida y formación para el empleo a personas que no tengan posibilidades de tenerla de otra manera. El objetivo, además, era darles trabajo en el municipio, es decir, un compromiso de contratación.



-Hablando de su profesión, ¿cómo debe ser una buena docente?

-Bajo mi punto de vista, la profesión de docente es una de las menos reconocidas en este país por desgracia, es el oficio que más reconocimiento debería tener porque la satisfacción personal que da es maravillosa, poder enseñar e inculcar valores, ser un modelo a seguir, es algo muy importante en cuanto a poder cambiar la vida de los alumnos que se sientan en los pupitres, te miran y te atienden e intentan entenderte. Para mí un buen profesor tiene que saber escuchar, tiene que saber transmitir y tiene que tener unos valores firmes y numerosa paciencia.



-Y la última, ¿qué relación existe entre la política y la educación?

-Toda. Al fin y al cabo la expresión escrita y oral es muy importante en todo político, no vale una simple verborrea, ponerte delante de una cámara a soltar unas palabras que no tienen sentido y que son inconexas. La responsabilidad de un político es dar sentido a sus palabras porque está haciendo algo muy relevante, que es la representación de los ciudadanos que han depositado su confianza en forma de voto en él o en ella. Así que la educación es muy valiosa para ese saber estar, esa capacidad de oratoria, ese nivel cultural que requiere un buen político o una buena política.