Herido un hombre tras caerse en La Garganta de los Infiernos

El domingo resultó herido un hombre en La Garganta de los Infiernos tras precipitarse desde una altura de tres metros. Sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue trasladado hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

El accidente ocurrió sobre las cuatro de la tarde. Una llamada al 112 de Extremadura alertó a los servicios de emergencia que enviaron a la zona una dotación de Soporte Vital Básico, con base en Cabezuela del Valle, y efectivos del Punto de Atención Continuada del mismo municipio.

El varón, de 54 años, presentaba un traumatismo craneoencefálico y fue trasladado hasta el hospital placentino en estado grave. «Según me contaron se trataba de una persona que estaba pescando y se resbalaría y cayó golpeándose en la cabeza la corriente lo trasladó unos metros abajo, pero no sabemos si era de la zona o de fuera», explicó el alcalde de Jerte, Gabriel Iglesias, quien también pidió «precaución y responsabilidad al estar en zonas peligrosas si no se conocen».

El pasado 16 de mayo, otro hombre se rompió la tibia y el peroné mientras practicaba barranquismo en la Garganta de los Papúos.

El presidente de la Mancomunidad del Valle del Jerte también pidió «precaución al visitar la zona, ir bien prepadados y, sobre todo, tener cuidado al utilizar el teléfono móvil para hacerse fotos», señaló Ernesto Agudiez.