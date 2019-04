El himno extremeño aflamencado

El himno de Extremadura lo han cantado muchas voces, unas han gustado más y otras menos. Pero desde el pasado mes de marzo, la versión aflamencada del cantante Jesús de la Elia está triunfando allí donde es escuchada, sobre todo en las redes sociales, donde acumula más de 200.000 reproducciones.

Y es que este extremeño de adopción (nació en Palma de Mallorca y con tres años se vino a Extremadura, a Don Benito) siente pasión por lo que hace y versionó el himno de Extremadura. «Lo hice porque amo esta tierra y porque quería darle otro toque diferente que enganchara más al público y que sonara más a nuestra tierra», señalaba Jesús de la Elia.

Se fue al campo todo un día, se inspiró y le dio ese toque aflamencado. A los pocos días volvió al campo extremeño, a la dehesa y bajo una encina se grabó el videoclip que tanto está gustando a sus seguidores y tanto está enganchando. «Estoy muy contento con la repercusión que está teniendo, no me lo esperaba para nada y agradezco mucho el apoyo que me están dando», explicaba el cantante.

Jesús de la Elia, que tiene ese nombre artístico por su madre Elia, comenzó en la música por el grupo rociero que tenían sus padres, donde aprendió a tocar la guitarra, el cajón flamenco y a cantar. «Con 14 años compuse mi primera canción, ‘Nueva rellamada’, y en 2017 grabé mi primer disco todo con composiciones propias. Tuve buena aceptación y muchos conciertos y el año pasado dimos 39», aseveraba.

Su estilo lo define como «rock aflamencado». Y sus proyectos futuros son sacar dos nuevos sencillos, ‘Eres para mi’ y otro para el verano, y para el año que viene «tener un segundo disco con más toque flamenco que el primero». Lo que si tiene claro Jesús de la Elia es que quiere «cantar mi versión del himno de Extremadura en el Teatro Romano de Mérida y el día de Extremadura, el 8 de septiembre, sería lo ideal», sentenciaba.

Hace un año y medio que se dedica única y exclusivamente al mundo de la música, incluso dejó su trabajo.

Sus redes sociales son Jesús de la Elia, en Youtube; @Jesusdelaelia_oficial, en Instagram; y su página de Facebook es Jesús de la Elia, donde más reproducciones tiene el videoclip.