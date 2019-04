El hombre más fuerte es de La Vera

Si la comarca de La Vera puede presumir de algo que todos conocen es de agua, naturaleza en estado puro y numerosos rincones desconocidos por muchos y que sorprenden a todos aquellos que llegan hasta la zona para descubrirlo. Pero desde hace unos días también puede presumir de tener al hombre más fuerte de Extremadura. Bueno, el joven más fuerte, pues Daniel Castaño, de Losar de la Vera, tan solo tiene 18 años pero ya es toda una promesa del mundo de la fuerza.

Daniel debutaba en su primera competición en el Torneo Preliminar de la Liga Nacional de Fuerza que se celebró en Alcobendas hace dos semanas y consiguió terminar en segunda posición en la clasificación general y, por consiguiente, la clasificación para el primer torneo de la Liga Nacional de Fuerza 2019 que se disputará a finales de junio en Navacerrada. «No me esperaba quedar segundo y fue una sorpresa muy grata porque me presenté más que nada por probar, conocer gente y recibir consejos y porque había gente más preparada que yo, con lo que estoy muy contento», señalaba el joven Daniel Castaño.

El losareño logró el segundo puesto en una competición que fue muy disputada de principio a fin. Participaron 15 personas que tenían que pasar cinco pruebas consistentes en el arrastre de un camión de más de ocho toneladas con ayuda de cuerda y a lo largo de 20 metros en un tiempo máximo de 90 segundos. «Esta prueba fue la que mejor hice y la gané». Después tuvieron que levantar una mancuerna de 50 kilos con un brazo y un cilindro de 100 kilos con ambos brazos cuantas más veces mejor en un minuto y medio.

La tercera prueba consistió en el transporte de un yugo de 325 kilos sobre los hombres y a lo largo de 20 metros en un tiempo no superior a los 90 segundos. La cuarta prueba fue el paseo con un Carry de 325 kilos con ambas manos y durante 20 metros y con tiempo inferior a 90 segundos. «En esta prueba hice lo justo para puntuar pues unos días antes, entrenando, me hice daño y no estaba al 100%», explicaba el de Losar de la Vera.

Y la última prueba del torneo preliminar fue el levantamiento de una piedra de 130 kilos por encima de un listón de un metro y 40 centímetros, el mayor número de veces y en un tiempo máximo de 90 segundos. «En las competiciones se combina fuerza bruta y velocidad y es algo espectacular. Yo ya había visto videos de otras competiciones y me empecé a interesar por ello. Siempre he sido un chico fuerte y en gym comencé a coger cada vez más pesos y a prepararme para las pruebas de strongman», relataba Daniel.

Preparación dura

La preparación para este tipo de competiciones «es dura y sacrificada», pero como el losareño dice: «si te gusta, no hay problema». Cuenta que si una persona de media tiene una dieta de unas 2.000 calorías «mi dieta normal son entre 6.000 y 7.000 calorías, pero siempre con comida limpia basada en arroz, pasta, carne, pescado, huevos, leche, mucha proteína y seis comidas al día», subrayaba Daniel Castaño. En los días de competición las calorías suben a 9.000 o 10.000.

Ya se está preparando para la siguiente competición en Navacerrada de la que espera «aprender mucho y disfrutar, porque ahí ya hay gente mucho más preparada, que ya ha disputado muchas competiciones y tienen mucha experiencia, y no va a ser fácil quedar entre los primeros», sentenciaba el de Losar de la Vera.

Al joven de 18 años no le faltan apoyos para llevar a cabo su deporte favorito y del que se siente feliz y contento cada vez que compite. Prueba de ello es que en su finca, donde reside y entrena a diario, no le faltan los elementos necesarios para desarrollar sus entrenamientos y muchos se han volcado con el para facilitarle ruedas de camiones y tractores, cilindros de hierro o también piedras de gran peso para sus levantamientos, lo que agradece mucho.