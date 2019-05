Inés Rubio presenta un proyecto «ilusionante, renovado y con retos»

El Partido Popular de Trujillo presentó ayer públicamente la lista de candidatos con que concurre a las elecciones municipales, compuesta por trece miembros, además de otros diez como suplentes. Fue en un acto celebrado en el parque Juan Tena, con la presencia del presidente del Partido Popular de Extremadura y candidato a la presidencia de la Junta, José Antonio Monago. Con Inés Rubio a la cabeza, el resto de componentes de la lista son, como número 2, Soledad Corrales, actual teniente de alcalde, y concejal de Servicios sociales, Educación, Sanidad y Mujer, mayores e Infancia. Otro de los nombres que continúan son los de Juan Jesús Martín, concejal de Obras y Fomento; Consuelo Soriano, portavoz y concejal de Cultura y Festejos, que además forma parte de la candidatura del PP Extremadura por la circunscripción de Cáceres, al igual que Alejandro Cancho, en la lista suplente. Otros nombres son los de Emilio Novella, Lorena Pablos, Eduardo María Diz, Puerto Cuadrado, Raúl Ramos, Fernando Solís, Mª Jesús Pablos y Nazaret Mateos.

Durante su intervención, la candidata a la alcaldía la describió como un proyecto «ilusionante, renovado, con grandes oportunidades y nuevos retos», con el objetivo de «seguir creciendo» en materia de empleo y economía, dijo. Su apuesta, aseguró Rubio, se centra en las políticas sociales, a través de un proyecto «abierto a la sociedad». Para llevarlo a cabo, señaló que se están llevando a cabo reuniones para crear «un programa común», en el que «no nos sobra nadie», apostilló. Por lo que, para que la ciudad «crezca», todos los vecinos tienen «mucho que aportar», haciendo también mención a todas las pedanías.

buenas palabras / Por su parte, José Antonio Monago tuvo palabras de agradecimiento para el todavía alcalde de Trujillo, Alberto Casero, en quien dice confiar para poner al servicio de los extremeños en las Cortes Generales «la experiencia atesorada como alcalde». Sobre la nueva candidata, destacó «la humildad y la experiencia acumulada» en los años que ha sido miembro de la corporación municipal, así como en su en faceta como parlamentaria «donde ha mostrado el cariño y afecto que profesa por su ciudad, y que ahora lo va a desplegar» con el equipo que ha presentado.

Finalmente, se refirió a los datos publicados ayer sobre el desempleo «que son muy malos para Extremadura, por lo que no os creáis los cantos de sirena», dijo. El empleo que se crea, añadió, es «precario y muchos son contratos públicos que acaban cuando pasan las elecciones». Para no estar «en el furgón de cola» y asentar la población en el entorno rural, el presidente del Partido Popular señaló que hace falta un equipo «como el que presenta Inés, con gente centrada, de pueblo, que habla en extremeño y que no titubea para dar la cara».