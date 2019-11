Jaraicejo perpetúa sus raíces

Faldegar (pintar), embrocar (verter), rudilgar (indicar a alguien un camino), pindonga (persona que no entra en casa), acirate (bordillo)..., y así hasta más de doscientas palabras que se recopilan en el libro Saber Mojino, una publicación elaborada por la Asociación de Amas de Casa Nuestra Señora de los Hitos de Jaraicejo, que «se ha propuesto acercarnos a su mundo rural y también conservar para la posterioridad muchos de los usos y costumbres» de la localidad, según se destaca en el prólogo. El libro perpetúa las raíces de Jaraicejo en un trabajo de documentación que sale de las aportaciones de los mayores de la población.

Pero no solo es vocabulario. También hay refranes: solterón y cuarentón que suerte tienes ladrón; castañas en cocción, en otoño e invierno buena alimentación; donde no hay caridad no puede haber justicia; cuando llueve y hace sol, baila el perro y el pastor; si buscas lo que no debes, encuentras lo que no quieres... Y canciones populares: Que de Jaraicejo son/mirarlas y repararlas, que de Jaricejo son/descoloridas de cara y alegre de corazón.., empieza ‘Mirarlas y repararlas’, jota que es una de la decena de canciones populares cuyas letras se reproducen en el libro, del que se han editado trescientos ejemplares por la diputación provincial de Cáceres.

En el prólogo se destaca la labor de la asociación en la recopilación de los datos, un trabajo en el que ha tenido la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Jaraicejo. «Tras varios años de trabajo desinteresado, este grupo de mujeres decidió dar un paso más en su labor, plasmando estas tradiciones en el papel», según se resume en el prólogo de un libro en el que «se nos habla de nosotros mismos».

La última parte de la publicación y las más sabrosa se dedica a recoger medio centenar de recetas, como la sopa de pastor con sus ingredientes (100 gramos de chorizo, dos cucharadas de aceite, un litro de leche, sal, una cucharada de pimentón y cien gramos de pan) o dulces como los pericos o el piñonate.

El título del libro, ‘Saber Mojino’, hace alusión al gentilicio de los habitantes de la población cacereña, cuyo saber popular y tradiciones están encerradas en su 100 páginas, que son obra sobre todo de las mujeres de la asociación Nuestra Señora de los Hitos.