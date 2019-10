Las jornadas gastronómicas ofrecen catas de aceite, folk y cocina en directo

La XI Edición de las Jornadas Gastronómicas y Agroalimentarias Tajo Internacional se celebra hasta el domingo, en Valencia de Alcántara, con variadas actividades con las que se pretende dar a conocer las riquezas y peculiaridades de la gastronomía de la zona enmarcada en el enclave del Parque Natural Tajo Internacional.

La asistencia a estas jornadas ofrece la oportunidad de conocer, degustar y comprar los productos gastronómicos del Tajo Internacional. Contará con 24 expositores de empresas locales, del Alentejo y prestigiosas firmas procedentes de distintos puntos de la geografía extremeña.

Esta nueva edición comenzó ayer con el Taller Infantil Culinario ‘Peque Chef’, para los alumnos de los centros escolares de la localidad. Hoy y mañana habrá talleres de cata de aceites y quesos, la VII Semana de la Tapa Otoñal y una muestra de cocina en directo.

El sábado será la inauguración oficial. Habrá cocina en directo con Antonio Granero, por la mañana, y actuación de Manatial Folk y Cante Alentejano, por la tarde. Y el domingo se celebrará el IV Festival de Folklore Tajo Internacional, en el que actuarán Juéllega Extremeña, Rancho Folclórico da Freguesía Do Biscainho Coruche y Grupo Dancas e Cantares do Casal do Rato. Al final se sorteará una cesta con productos agroalimentarios de todas las empresas que estarán presentes en las jornadas.