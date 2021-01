Juan Carlos Muriel: «El estado de ánimo está muy tocado»

Después de un 2020 especialmente desalentador para el desarrollo de negocios y empresas de toda la región, Juan Carlos Muriel (1971, Cáceres), presidente de la Asociación de Empresarios de Trujillo (Asemtru), habla para EL PERIÓDICO EXTREMADURA con el fin de hacer balance de la crisis en los diferentes sectores del municipio y desvelar la estrategia a seguir por el colectivo en 2021.

¿Qué valoración hace de la situación empresarial en Trujillo?

La situación es complicada para las empresas de la ciudad, sobre todo para las de algunos sectores y el componente anímico es un factor importante. El estado de ánimo está muy tocado y en este momento tenemos que intentar encontrar una motivación para mantenernos y no hundirnos, algo que imponen las circunstancias.

¿Qué ha hecho la asociación desde que comenzó la pandemia?

Nos hemos centrado, principalmente, en mantener informadas a las empresas, además de buscar alternativas e iniciativas que reactivaran el tejido empresarial. Han sido muchos los cambios de normativa durante este tiempo y al principio la gente estaba bastante desorientada. También hemos intentado dotar de material sanitario a los empresarios, sobre todo de guantes y mascarillas.

¿Qué sectores han sido los más perjudicados?

Sin duda, el sector más perjudicado ha sido el turístico y dentro de este, el hospedaje. Es algo que nos preocupa mucho y creemos que debería contar con ayudas más directas por parte de las instituciones. Ha sido un año horribilis. El comercio también se ha visto muy afectado, sobre todo, porque ya arrastraba una crisis anterior.

¿Cuáles han sido los menos afectados?

Podríamos decir que el sector agroalimentario ha visto menos acuciada esta situación de crisis y en ocasiones ha contado con alguna ventaja.

«El ayuntamiento no nos ha podido apoyar en la medida que hubiésemos querido»

¿Con qué apoyos ha contado el colectivo en este periodo?

El ayuntamiento ha participado de algunas iniciativas que hemos propuesto, pero no en la medida que hubiésemos querido. La cuestión económica, por desgracia, es importante y no ha podido apoyar todo lo que necesitamos. 2021, según el propio alcalde, será un año de menos ajuste, así que, hacemos un llamamiento para que tengan el miramiento necesario con el tejido empresarial de la ciudad. Tabién hemos pedido ayuda a la Junta y a la Diputación, pero no nos hemos podido beneficiar porque nuestro modelo de asociación no se adapta a sus reglamentos. Algo de lo que ya nos hemos quejado.

¿Cuál es la estrategia prevista para afrontar este 2021?

La idea es seguir fomentando la cultura de cooperación entre empresas. Asemtru es un colectivo multisectorial, que apuesta por la economía circular y colaborativa. Estamos convencidos de que hay sectores dañados que pueden beneficiarse de otros, como el de la hostelería y el comercio, del agroalimentario, que es muy potente en Trujillo.

¿Hay algún proyecto concreto?

Queremos seguir poniendo en valor las empresas y productos de la zona y para ello contamos con la iniciativa ‘Impulsa Trujillo’ y ‘Trujillo Gourmet’, que buscan potenciar el consumo local y de productos de la comarca. También se pondrá en marcha ‘Klink’, una aplicación que incentiva el consumo local y se seguirá trabajando en adaptar el comercio tradicional al mercado online. Igualmente, se tiene previsto enlazar comercio, hostelería y ocio a través de varias iniciativas.