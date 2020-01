El Langui hablará el 7 de febrero sobre superación y autoconfianza

El programa denominado Referentes a escena que organiza el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Cultura, contará con uno de los rostros más conocidos del cine español como es Juan Manuel Montilla, conocido como El Langui. Este artista madrileño ha sabido superar las trabas que arrastra desde su nacimiento -una lesión cerebral provocada por falta de oxígeno durante el parto- hasta el punto de que se le acumulan los proyectos como actor y cantante. Su conferencia, que será en la casa de la cultura el 7 de febrero, a las doce de la mañana, se titula A mi no me digas que no se puede y está dirigida a alumnos de secundaria. En su disertación profundizará en valores como la superación y la autoconfianza.

De hecho, su discapacidad no le ha impedido lograr importantes éxitos como el conseguido con la película El truco del manco en 2008, por la que consiguió un año después dos premios Goya, uno al mejor actor revelación y otra a la mejor canción. También es conocido por participar en programas de televisión y series como el Chiringuito de Pepe. Igualmente es sabida su implicación en campañas contra el acoso escolar.

Por otro lado, recordar que el 30 de enero, el atleta Chema Martínez será el protagonista de Referentes a escena con una conferencia en la que hablará de su libro No pienses, corre, en el que se adentrará en los diversos aspectos que debe tener presente un buen corredor.