Un libro de Florencio Rodríguez trata la tradición de las expresiones orales

Tras escribir Leyendas rurales y otrus chismes y Porque semos asina, Florencio Rodríguez Figueiras vuelve para publicar otro libro en la que él dice es la lengua de su pueblo, el pueblo extremeño. El libro titulado Aketón cuenta, en clave de humor, muchas de las historias que cuentan los abuelos a los nietos y que la tradición oral ha conservado durante generaciones.

El propio autor define su libro como «un sucedáneo que aúna lo moderno y lo antiguo». De hecho asegura que la idea surge «cuando una mocita ya entrada en años preguntaba en un Whatsapp porque razón había sucedido algún acontecimiento -aketón venia aquello-, como derivación de la expresión sin ton ni son-. «Aquello me dio la idea principal, después por analogía con el egipcio antiguo y el faraón Akenatón descubrí el paralelismo existente entre éste y la cultura extremeña», explica. Este faraón, señaló, «cambió la concepción del mundo egipcio, lo que incomodó a las élites sociales, tanto que acaecida su muerte todo su legado fue enterrado para que nadie pudiera seguir sus pasos. Curiosamente eso ha hecho que su legado llegue intacto hasta nuestros días», afirma.

Ahora, en su opinión, «nosotros enterramos nuestra cultura» y explica que el extremeño «para algunos representa el miedo a ser nosotros mismos, es un lenguaje de puertas para adentro que nos da vergüenza enseñar o que no mostramos para no parecer paletos. Tenemos un grave complejo acentual con respecto al castellano, aunque esto no debería ser así», subraya.