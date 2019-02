Luz verde a la primera carretera realizada con materiales reciclados

La localidad de Zarza de Granadilla será la primera en tener una carretera hecha con materiales reciclados. Así lo ha confirmado el diputado de Infraestructuras de la Diputación de Cáceres, Fernando García Nicolás. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 160.000 € y la obra saldrá a licitación en los próximos días.

Dicha prueba experimental se llevará a cabo en la carretera CC-13.2 de Zarza de Granadilla a la EX-205. «Será un tramo de unos tres kilómetros en los que se realizará esta prueba, que es eso, una prueba para ver si funciona bien el uso de materiales reciclados de residuos en el firme», apuntó el diputado. Una vez construido el tramo y reiniciado el tráfico de vehículos por la zona, se verá el modo en que se comportan esos materiales reciclados. «Como es una prueba no sabemos el resultado, pero si no funciona no causará mayores problemas a los vecinos», aseguró García.

Los materiales que se van a utilizar son los conocidos como RCDs (Residuos de Construcción y Demolición). «Así comprobaremos las posibilidades de reutilización de estos residuos en otras obras distintas a las que se destinaron inicialmente, con el objetivo de reducir el consumo de productos naturales provenientes de cantera y disminuir la aparición de vertederos de escombros. Es uno de los ejemplos más evidentes de Economía Circular», sentenció García.