Malpartida de Cáceres, la fiesta del 'running'

El Alcalde, Alfredo Aguilera, el Secretario del Club de Atletismo Los Barruecos, Diego García y el Director de la prueba, Pablo Acedo, han presentado esta mañana la IX edición de la Media Maratón Los Barruecos, que se celebrará este domingo, 19 de enero, en Malpartida de Cáceres. Es la primera Media Maratón del año.

Han destacado que dicha prueba ya no es una simple Media Maratón, sino una auténtica fiesta del 'running' por todo lo que conlleva.

Destacar entre los aspectos más importantes la principal novedad de este año, que es la única prueba de Media Maratón que transita por el interior de un museo, más concretamente por el interior del Museo Vostell Malpartida, entrando por la puerta trasera junto a la obra conocida como del “avión” o ¿Por qué el proceso entre Jesús y Pilatos duró solo dos minutos?, a continuación entrará en Sala de la Estiva, siguiendo por el patio central y saliendo por la puerta principal y el puente junto al aliviadero del muro del Barrueco de Abajo.

Este nuevo itinerario se une a los atractivos de años anteriores, en un circuito con una longitud de 10,5 km. por lo que habrá que dar dos vueltas para completar los 21 kilómetros saliendo a las 11.00 horas de la Plaza de la Nora, transcurre por el paraje de La Soledad hasta llegar al Monumento Natural de Los Barruecos, Mejor Rincón de España 2015 por la Guía Repsol. A continuación transcurrirá por el escenario de la serie Juego de Tronos, hasta llegar al Barrueco de Abajo donde se podrá divisar las famosas Peñas del Tesoro. Posteriormente, se transcurrirá por el Humedal de las Cigüeñas hasta llegar nuevamente al casco urbano.

También cabe destacar el éxito de participación, pues nuevamente vuelve a batirse el récord de inscritos, agotándose 6 días antes los 800 dorsales existentes para 21 y 10 kilómetros., más otros 160 para ruta senderista y carreras infantiles. En sus 9 ediciones, se ha consolidado como la prueba más multitudinaria de toda la provincia de Cáceres.

Pero además, desde la organización, se han organizado una serie de eventos y acciones que configuran la prueba como una verdadera fiesta del 'running':

Habrá música en tres puntos distintos de la prueba, destacando la Plaza de la Nora donde además se instalará una pantalla gigante donde podrán visualizarse vídeos de la misma carrera realizados con un drone.

En el escenario de Juego de Tronos se instalará una réplica del Trono de Hierro junto a música y figurantes de la serie.

Habrá exhibiciones de body-jump, atracciones para niños, carreras infantiles, ruta senderista, estand de turismo, etc. Además todos los participantes, en su bolsa correspondientes, recibirán no solo el material deportivo y la alimentación habitual de estas pruebas, sino también medalla de cristal, calcetines deportivos, un montado de lomo, degustación de patatera, caña de cerveza, etc.

Según el Alcalde, Alfredo Aguilera, “esta Media Maratón supone un importante recurso promocional para Malpartida, pues se prevé la asistencia de unas 2.500 personas con el consiguiente retorno económico, además del innegable valor que tiene para promocionar una vida saludable a través del deporte”.

En definitiva, todo está preparado para disfrutar del running y de Malpartida de Cáceres durante este domingo, donde las previsiones meteorológicas son buenas pues no hay riesgo de lluvia.