Marisa Yusta, nueva alcaldesa del PSOE en Cabezuela del Valle

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Buenos días. Tras una larga ausencia, me reincorporo a este foro. Comentar respecto de esta noticia simplemente que Sánchez y sus aledaños siempre han defendido la legitimidad para gobernar en haber sido su lista la más votada en las últimas elecciones, por supuesto partiendo de que no obtuvo la mayoría absoluta. Consejos vendo que para mí no tengo.