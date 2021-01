Marta Contreras: «No deberíamos olvidar el gran valor que tienen nuestros pueblos»

Acaba de ser imagen de una campaña de promoción de la provincia de Cáceres auspiciada por la diputación para difundir las bondades del turismo. Se llama Marta Contreras (Cáceres,1993), conocida artísticamente como ‘Martuska’. La actriz le estará eternamente agradecida a sus padres por dejar que diera rienda suelta a su pasión: la interpretación. Estudió en la Central de Cine de Madrid, la carrera de Arte Dramático en la Escuela Superior de Extremadura y la flauta travesera en el conservatorio Hermanos Berzosa (su recorrido musical le ha brindado tocar junto a Los Secretos en dos ocasiones). Ha rodado la película ‘La danza de los insectos’, ha realizado numerosas obras de teatro y ha participado en la serie de televisión ‘La que se avecina’. Confiesa que se perdería en Las Hurdes, La Vera y el Valle del Jerte.



- ¿Cómo logramos que el mundo rural sea atractivo?

Es atractivo, tanto como puede serlo la ciudad. Es una cuestión personal. Hay quien jamás viviría en Madrid y quien jamás lo haría en una aldea remota de Extremadura. Pero las personas que viven en áreas rurales deben tener acceso a los elementos propios del estado del bienestar, como sanidad o educación, en igualdad de condiciones que los habitantes que viven en entornos urbanos. Y ahí hay un desajuste importante. Hay componentes que caracterizan nuestro desarrollo que hacen tristemente que los ciudadanos rurales sean residentes de segunda. Además, tenemos que exigirle a nuestros políticos y a las empresas que generen una responsabilidad social y no dejen de operar en las áreas rurales. Son personas de pleno derecho como los de las urbes.

-El de la España vaciada es un ‘debate Guadiana’.

Existe un malestar notable. La crisis sanitaria ha dejado muchos temas pendientes en las agendas. Estamos en una situación de un impacto desconocido que genera una demanda de recursos grande. Se ha generado un doble golpe. Por el coronavirus y por ahondar aún más en la brecha urbano-rural. No deberíamos olvidar el gran valor que tienen nuestros pueblos, una excelente fuente de crecimiento.

-Es imagen de la campaña de promoción turística de la provincia de Cáceres. ¿Dónde se perdería?

La provincia en su conjunto es una maravilla. El Valle del Jerte, Las Hurdes y La Vera son un paraíso en el que indudablemente podrían encontrarme.

-Viéndola trabajar da la sensación no está actuando sino viviendo.

Amo el poder expresarme libremente, ese estar en vilo que me da mi profesión. Me mantiene viva. Cada personaje me da una riqueza que se me va acumulando dentro, que luego siembro en escena y acaban germinando en el público.

-¿Se lleva esos personajes a casa después de los ensayos o los mete en un armario y cierra con llave hasta el día siguiente?

Lo que cuenta en la interpretación es la preparación. Una puede decidir no prepararse mucho previamente, es una forma como otra cualquiera de trabajar, pero en mi caso es una obligación. Es verdad que hay papeles que siempre te llevas a casa para poder entenderlos mejor y en mi experiencia ha habido varios que me han afectado. Otros, sin embargo, no los sacas del lugar de ensayo, pero siempre reluce algún brillito de ellos.

-¿Le atraen las cosas bellas? Una película bonita, un cuadro...

¿Quién y a partir de dónde se establece la forma en que una cosa tiene que ser bonita? Depende de tu estado emocional y la etapa que estés viviendo. Me gusta la belleza.

-¿Cómo surgió la campaña turística de la Diputación de Cáceres, criticada por la Plataforma Feminista de Plasencia?

El proyecto lo efectué junto a mi compañera Carla Pérez, de la mano del estudio creativo de la ‘Laruinagráfica’ con una actividad laboral de hace más de16 años. Con estos grandes profesionales ya trabajé en el calendario de la provincia de Badajoz y les gustó como me desenvolvía, por eso me llamaron para el catálogo de las 14 guías turísticas de las comarcas de la provincia cacereña. Es un encargo en el que ellos pretendían visibilizar el papel de la mujer rural y urbana para poder promocionar y disfrutar de estos bonitos parajes. Me considero una mujer feminista, porque realmente lo que quiere lograr nuestra lucha es una igualdad total entre el género masculino y femenino, no sé en qué momento la plataforma se dio por aludida en un trato vejatorio o de mujeres objeto. Yo soy la primera que no haría nunca un trabajo en el que la imagen de la mujer estuviese denigrada. Fue bastante honesto.

-Ha participado en la serie ‘La que se avecina’. ¿Qué se avecina ahora con la nueva vacuna?

Trato de hacer lo que dicen, pero ¿cuál será el fin de todo esto? No tengo la más mínima idea de lo que va a ocurrir. Es lo más desconcertante que he vivido en la vida.